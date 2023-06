Defiende AMLO a Del Mazo tras triunfo de Delfina

Defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador la actuación del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo de cara a las elecciones del pasado 4 de junio donde se eligió a quien será su relevo, la candidata de "Juntos Hacemos Historia", Delfina Gómez.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario aseguró que las críticas que lo acusan de haber operado a favor de la 4T, son infundados por no ejercer prácticas del pasado.

"Sí he estado al tanto de reclamos al gobernador del Estado de México pero totalmente infundados porque lo que insinúan es que debió meterse a la elección y no él, sino como era antes utilizar todo el aparato del gobierno para favorecer al candidato del partido que gobierna en el Estado de México o cualquier otro estado, así era".

Al insistir que lo que llevó al triunfo a Gómez Álvarez fue la preferencia de los mexiquenses, sobre todo de los jóvenes, López Obrador criticó a la oposición por echarle la culpa al priísta de la derrota de la abanderada de la alianza "Va por el Estado de México", Alejandra del Moral, aún con actos ilegales.

"Lo que le están reclamando, lo que le están pidiendo o por lo que lo están cuestionando es porque no actuó de manera ilegal. Es realmente kafkiano pedirle: tú tienes la culpa, para empezar, es una falta de respeto al pueblo de México, decirle tu tienes la culpa de que perdimos porque no usaste el dinero para comprar votos, traficar con la pobreza de la gente, no usaste al gobierno para rellenar urnas, para falsificar actas, para hacer un fraude, es lamentable".

Además señaló que hay comentarios incluso contra la propia población del estado por decidir un cambio de gobierno, utilizando frases clasistas, en ese escenario recordó y publicó en el salón de Tesorería, el artículo de opinión de la politóloga Denisse Dresser que además de llamar delincuente electoral a la virtual ganadora de la contienda, la calificó de "maloliente", también lamentó el twitter del periodista Pedro Ferriz de Con que aseveró que Del Mazo "entregó la plaza".

Por ello el Jefe del Ejecutivo Federal pidió que se pusiera el video del tema "Supérame" de Grupo Firme dedicada a sus opositores y enfatizando que el pueblo "es mucha pieza".