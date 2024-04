En el segundo debate ganó la verdad y no la mentira: Xóchitl Gálvez

Luego del debate en el que se declaró ganadora nuevamente, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, tuvo este lunes una agenda de actividades privadas.

Parte de este día, lo dedicó a ofrecer entrevistas en diversos medios de comunicación y publicó un mensaje de poco más de 30 minutos en redes sociales a modo de post debate en el que hace un resumen de su discurso en las instalaciones de los Estudios Churubusco sobre todo respecto a sus propuestas y acciones de gobierno.

La abanderada de la oposición reiteró que este domingo ganó el debate, dijo que se sintió mucho mejor que en el anterior y que su adversaria política Claudia Sheinbaum quedó nuevamente sin responder los fuertes cuestionamientos que le hizo.

“Y bueno me sentí súper yo, o sea, la verdad nunca me sentí muy contenta con el traje sastre y buena, yo me sí me preparé ¿Y qué fue lo que ganó en el debate?, la verdad”.

—