Que extorsión sea delito grave y que productores denuncien a través de la GN: Sheinbaum a CNA

Abasto de agua, impulso en producción de alimentos, sustentabilidad ambiental, continuar con tratados comerciales y garantizar la seguridad de productores de alimentos, fueron las preocupaciones que los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario le manifestaron a la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum.

En el marco de la presentación de su proyecto “República Rural Justa y Soberana”, la abanderada de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, habló de la necesidad de clasificar como grave el delito de extorsión para combatir la inseguridad de productores del sector.

“Primero hay que catalogar la extorsión como delito grave que no lo es, y es indispensable que esto quede en el Código Penal Federal y los códigos penales estatales, lo segundo tenemos que fortalecer la investigación y la inteligencia, muchas veces un productor no denuncia la extorsión por temor y es natural si está amenazado entonces tenemos que dar las condiciones para que no tenga que ser el productor quien denuncie directamente a la Fiscalía o el comercializador sino que sea a través de un tercero como la Guardia Nacional, que desarrollen las capacidades de inteligencia e investigación para saber quiénes son los que cometen el delito”.

Respecto al abasto de agua, Sheinbaum Pardo recordó sus propuestas para modificar la Ley Nacional de Aguas y revisar el otorgamiento de concesiones para la distribución del recurso, también se pronunció por revisar con los estados el estado de plantas de tratamiento de agua.

“Aún cuando hay plantas de tratamiento muchas de ellas no operan por falta de recursos porque operar una planta de tratamiento es caro, representa costos de electricidad y al mismo tiempos costos de operación y tratamiento y muchas veces no es que el municipio no lo quiera hacer sino sencillamente no hay los recursos entonces tenemos que echar a andar todas las plantas de tratamiento que nos permitan generar la condición para sustituir agua potable por agua tratada en buenas condiciones dependiendo la producción de alimentos”.

En los posicionamientos se habló de la posibilidad que el sector contrate a migrantes indocumentados, tras el acercamiento la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México mencionó que será algo que hable en ocasiones posteriores, aunque enfatizó que debe haber una migración humana.

Por cierto, que Claudia Sheinbaum se dijo contenta y sentirse bien tras su participación en el segundo debate y evitó dar detalles sobre lo ocurrido este domingo.

Sobre política de comercio exterior reiteró que su equipo ya analiza los temas que se tratarían para la revisión de Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que dijo que este acuerdo es una fortaleza para México.