Felicita AMLO a Delfina Gómez y Manolo Jiménez tras elecciones

El presidente López Obrador felicitó a los candidatos virtuales ganadores de los comicios de este domingo en el Estado de México y Coahuila, Delfina Gómez y Manolo Jiménez, así como a los ciudadanos que participaron en esta entusiasta jornada en la que no hubo mayores incidentes.

Y reconoció a los candidatos que obtuvieron "el segundo lugar" por salir a aceptar su derrota, "la candidata del Estado de México utilizó una frase muy buena para admitir que los resultados no le favorecen: para ganar hay que saber perder".

"Felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos, en Coahuila y el Estado de México, no hubo problemas mayores ni protestas. Los segundos lugares salieron a reconocer el que obtuvo más votos, lo hizo la candidata del PRI y del PAN en el estado de México y lo hizo también Guadiana, candidato de Morena. Entonces muy bien, felicidades a la gente y a los que triunfaron, a Manolo Jiménez y a la maestra Delfina".

Se comprometió a seguir brindado el apoyo del gobierno federal a los nuevos mandatarios una vez que arranquen sus respectivas administraciones.

Aseguró que la maestra Delfina es un ejemplo para seguir, aunque le hicieron una campaña de mentiras, sobre desviación de la nómina en Texcoco, eso no es cierto. Es una mujer incorruptible que hará un buen gobierno.

"La maestra es un ejemplo, era maestra de grupo en Texcoco, y empezó dando clases en comunidades , es una buena persona, una mujer muy humana, íntegra y honesta. Le hicieron toda una campaña para tratar de desprestigiarla por supuestos malos manejos de nóminas, puras mentiras, es una mujer incorruptible, es honesta y eso hace mucha falta, tener gobiernos honrados".

En ese marco, el tabasqueño aseguró que los cambios son ya irreversibles, y lo importante es que se afiance la democracia en México, se erradiquen las viejas prácticas de manipulación y de fraudes electorales, la imposición y el dedazo.

Aprovechó para reiterar que él no va a imponer al candidato presidencial de su partido, aunque haya gente muy cercana a él que todavía no lo cree.

"Si estamos a un año de la elección presidencial del 24, lo importante es que se afiance la democracia, no voy a imponer al candidato de Morena, no, no habrá dedazo, va a ser la gente, van a ser los ciudadanos los que van a decidir. Hay todavía quienes no lo creen, incluso gente cercana que dice que a la hora de la hora tú vas a inclinar la balanza, no. y si están esperando una señal pues no, te vas a quedar esperando, primo hermano".

Cabe mencionar que López Obrador inició su conferencia de prensa muy sonriente, de hecho, llegó tarareando, cantando en voz baja "buenos días su señoría, matatero terolán", ánimo, dijo antes de comenzar la mañanera de este lunes.