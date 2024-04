No descarta Morena convocar a un periodo extra en San Lázaro para aprobar paquete de reformas de AMLO

El líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, no descartó convocar a un periodo extraordinario para aprobar, al menos en comisiones, el paquete de 18 iniciativas constitucionales que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, el pasado 5 de febrero.

Y es que el actual periodo ordinario de sesiones termina este martes, y ya no habría tiempo para discutir los temas y llevarlos al Pleno.

Por ello, el coordinador parlamentario morenista dijo que podría extenderse este periodo de manera extraordinaria.

Cabe mencionar que, lo que se busca es que dichas reformas presidenciales no queden eliminada al concluir este periodo, sino dejarlas dictaminadas en la Comisión de Puntos Constitucionales para que puedan ser retomadas en el siguiente periodo ordinario que comienza el primero de septiembre con los nuevos diputados que serán electos el próximo 2 de junio.

De hecho, el jefe de los diputados del PRI, Rubén Moreira, recordó que por reglamento las iniciativas que no están dictaminadas se eliminarán automáticamente al terminar cada legislatura para que no se acumulen como ocurría hace años que se llegaron a reunir hasta 10 mil iniciativas de ley.

“Hay una iniciativa de su servidor para que todo lo que no sea dictaminado se elimine, para que se puedan quedar solo las que se hayan dictaminado y obviamente también las minutas que provengan del Senado. Por ahí vi que, Puntos Constitucionales ha estado dictaminando yo creo que, porque no quieren que se vayan a la basura, pero no los veo con ganas de votar, eso era un discurso político, era mandar un mensaje a su candidata, era engañara a la población”.

