"Políticos quieren usar de manera tramposa a México en crisis de fentanilo"

El Gobierno Federal hace frente al golpeteo desde Estados Unidos con motivo de las próximas elecciones, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que por intereses políticos en el país vecino se agrega en la agenda diaria el combate al fentanilo metiendo de forma tramposa a nuestro país.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional habló de la necesidad de difundir información al respecto en ambas naciones para evitar manipulación.

"Estamos sintiendo que van a agregar a la agenda lo del fentanilo que es algo muy delicado... esa crisis, esa pandemia que no han podido enfrentar quieren utilizarla políticos de manera tramposa para culpar a México y debemos todos los mexicanos y también todos los estadounidenses estar informados porque hay mucha manipulación".

Por eso enfatizó que se informará sobre el trabajo de las autoridades mexicanas para el combate al tráfico de fentanilo pues dijo, es injusto el trato de algunos estadounidenses.

"Nosotros desde luego que estamos ayudando al gobierno de Estados Unidos para que no haya tráfico de droga sin embargo toda la culpa quieren que recaiga en nuestro país y lo consideramos injusto y no merecemos ese trato, además como hay muchos simpatizantes de gobiernos extranjeros mexicanos que son capaces de ayudar a extranjeros para perjudicar a México".

Por ello comentó que se desmentirá información falsa o manipulada, como la que fue presentada recientemente en México, que transmitió dos reportajes realizados por medios ingleses, y que enfatizó, sin fundamentos aseguran que fueron testigos de la producción de fentanilo en Sinaloa e insistió México no produce esa sustancia.

"Nosotros hemos sostenido que aquí no se produce la materia prima del fentanilo, entonces decir sí es México donde se produce y son los laboratorios que aquí informamos que se destruyen de manera constante y también hay decomiso, llevamos como 6 o 7 toneladas de fentanilo, decomisadas, esto lleva otro propósito".

Comentó que en el pasado, ya se utilizó a México como piñata para obtener beneficios electorales en Estados Unidos.

"En las elecciones presidenciales anteriores, se puso como tema de debate la migración, hubo muchas agresiones a México, nos agarraron de piñata para sacar raja política o politiquera, esa manera hipócrita de ver las cosas".

Reiteró que existe buena relación con su homólogo estadounidense, Joe Biden quien por cierto dijo, le agradeció la cooperación para tratar temas como el crimen organizado y la migración, sin embargo reconoció que no hace referencia al texto que envió el pasado martes para hablar del financiamiento de agencias a organizaciones opositoras.

"Está muy consciente de que debemos trabajar juntos y de parte nuestra le tenemos una estimación especial, acabamos de tener antier la reunión conjunta en materia de seguridad y ayer ya me mandó la carta de agradecimiento, están agradecimos porque estamos trabajando de manera conjunta en distintos temas, no es que yo creo que todavía no había recibido la otra carta".

El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró el llamado al gobierno norteamericano que en lugar de acusar de todo a México, investigue las causas que generan el alto consumo de fentanilo en aquel país, al tiempo que criticó que la Casa Blanca maneje un doble discurso y doble moral respecto al consumo y tráfico de drogas.