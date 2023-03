Al afirmar que existe una campaña anticipada en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a este escenario, por los señalamientos en contra del gobierno de México en materia de seguridad.

Después que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que el narcotráfico controla partes del territorio mexicano, AMLO afirmó que ello es falso.

“Tengo entendido de que un republicano le planteó al señor Blinken de si en México dominaban los narcos, él estaba informando de la cooperación que hay entre los gobiernos pero lo interrumpió y le dijo a ver, y tuvo que decir que sí, lamentablemente, que había regiones de México dominadas por el narco, eso es falso, no es cierto, hace como un año declaró lo mismo un comandante de las fuerzas armadas de Estados Unidos y se le informó que no era cierto”.

Recordó que cuando se ha cuestionado a diversos otros políticos como la vocera de la Casa Blanca, Katerine Jean-Pierre, sobre la posibilidad de declarar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, han dado su negativa y es que enfatizó, se sigue trabajando para combatirlos.

“No hay ningún lugar del territorio nacional donde no haya presencia de la autoridad, le puedo decir al señor Blinken y creo que lo sabe de que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos… es más con fines electorales… debe de reconocerse que cuando le preguntan a él y a quien es vocera de la Casa Blanca si consideran que es recomendable considerar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos dijeron que no”.

Así mismo defendió el trabajo de su gobierno hacia las empresas estadounidenses por la preocupación que manifestó Blinken, después que el congresista republicano Jerry Carl aseguró que el gobierno mexicano incautó ilegalmente las instalaciones de la compañía Vulcan Materials cerca de Playa del Carmen.

“Que está en su papel, porque él representa los intereses de las empresas estadounidenses, es su trabajo como el mío es representar los intereses del pueblo de México y cuidar nuestro territorio, no es que estemos en contra de las empresas estadounidenses, no es que tengamos como propósito ahuyentar la inversión extranjera es que no podemos aceptar o tolerar porque estaríamos traicionando al pueblo de México”.

Y es que señaló que ha causado graves daños al ambiente en la costa de Quintana Roo por la operación de la minera Calizas Industriales del Carmen (Calica). Por otra parte el Jefe del Ejecutivo Federal fue cuestionado de la acusación del gobierno estadounidense contra la red social TikTok que ha señalada de utilizarse para que la información de los usuarios se comparta con el gobierno chino y se utilice para la vigilancia.

“No hay pruebas…

-Se pensaba censurar…

-no me quiero meter en ese debate pero es como decir los migrantes llevan la droga, llevan el fentanilo, pues no, el migrante va a buscarse la vida porque no tiene oportunidades en sus lugares de origen, lo hace por necesidad y no por gusto y no lleva droga”.

López Obrador enfatizó que no existe la necesidad de hablar estos temas con su homólogo estadounidense Joe Biden pues recordó que ha manifestado en distintas ocasiones su respeto por la soberanía de México.