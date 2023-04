AMLO critica a SCJN… en 2024 enviará iniciativa para que GN pase a Sedena

No sorprendió al presidente Andrés Manuel López Obrador, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de declarar inconstitucional el paquete de artículos para que la Guardia Nacional sea responsabilidad de la Secretaría de Defensa Nacional.

Así lo manifestó el Primer Mandatario en la mañanera de este miércoles al acusar a los ministros de actuar por intereses de cúpulas y no de la sociedad.

"¿Qué hizo ayer la Corte? Pues actuar a partir de los intereses de la cúpula, no recogiendo el sentimiento del pueblo, la voz del pueblo y así era antes y así quieren que continúen las cosas, que sea una élite la que decida siempre".

Y fijo su postura en cinco puntos destacando que fueron ocho ministros los que actuaron de manera facciosa y muy al estilo del gobierno del ex mandatario Felipe Calderón.

"Actuaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y de cuello blanco... los ministros de la Corte con excepción de tres actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad Genaro García Luna".

Por ello dijo, los ministros cada día se despojan más de sus disfraces mostrando su favoritismo. López Obrador anunció que solicitará a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez que mantenga al general retirado, David Córdova Campos, como comandante de la corporación e inicie un recorrido por instalaciones y cuarteles para informar a los elementos que mantendrán salarios, prestaciones y asensos, así como su formación militar con apoyo de Sedena y Marina. Así mismo enfatizó, no quitará el dedo del renglón y antes de concluir su mandato enviará una nueva iniciativa.

"El primero de septiembre del año próximo, voy a informar al pueblo de México sería el último informe antes de terminar mi mandato, ya van a estar en funciones los nuevos legisladores... y entonces presentaré una nueva iniciativa de reforma Constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Defensa esperando se apruebe dicha reforma antes de mi último día de mi gestión que va a ser a finales de septiembre, van a tener un mes".

Y es que se dijo confiado que el nuevo congreso se conforme de una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a la Cuarta Transformación, este proyecto mencionó, sería un blindaje para que la seguridad pública no vuelva a manos de la delincuencia. Para el Jefe del Ejecutivo Federal la postura de los ministros, no fue una sorpresa.

"No me sorprendió porque están muy alienados a la política del bloque conservador, del supremo poder conservador. Quedaron más expuestos y por eso no hay mal que por bien no venga porque esto ayuda mucho a entender cómo debemos seguir luchando para consumar en definitiva la transformación que requiere el país".

Y advirtió que no será la única iniciativa que envíe antes de dejar su gobierno en 2024 pues reiteró, aunque se ha avanzando y se establecieron las bases, aún hace falta seguir moralizando, limpiando y purificando la vida pública.