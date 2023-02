Llenaron el Zócalo pero siguen siendo pocos: AMLO

El presidente López Obrador criticó a los convocantes al mitin de este domingo que atiborró el Zócalo, aseguró que se trató de un acto político de la oposición no una movilización ciudadana.

Sostuvo que los que encabezaron la concentración son los avalaron el fraude electoral de 2006, los conservadores corruptos que quieren regresar a los privilegios perdidos para que siga el régimen controlado por la oligarquía más que fortalecer la democracia.

“Se trata de un asunto político, se están agrupando todos los elementos y facciones del bloque conservador y siempre he dicho también que estoses bueno para el país, porque antes había mucha simulación, decían que eran distintos el PRI y el PAN, pero los vemos que caminan juntos agarrados de la de la mano. En sentido estricto no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe una oligarquía, un gobierno de los ricos”.

El tabasqueño consideró positivo que se movilicen sus opositores, pues eso muestra que hay dos proyectos de nación distintos y contrapuestos, insistió que los que convocaron son mapaches electorales y muy mentirosos al afirmar que están en riesgo el voto y la democracia en México, cuando en realidad lo que quieren es que la corrupción y los privilegios, el Narcoestado no se toque.

“Quieren regresar por sus fueros, ese es el fondo, son dos agrupamientos distintos y contrapuestos, como estrategia utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México. La mayoría de sus dirigentes son mapaches electorales, han formado parte de la corrupción en México, han participado en el narcoestado como quedó de manifiesto con lo de García Luna. Cuando dicen el INE no se toca, no, lo que quieren decir es que no se toca es la corrupción, los privilegios el narco estado no se toca”.

Incluso, mostró las fotografías de algunos de los personajes del PAN, el PRD y el PRI así como de intelectuales “orgánicos” que asistieron a la movilización en defensa del INE, nada más hay que ver su cara para saber quiénes son, aseveró.

Dijo que hubo saldo blanco, aunque en tono de broma señaló “solo aumentó el de robos de carteras en las inmediaciones del Zócalo”.

Resaltó que efectivamente llenaron la plaza de la Constitución, eran unos cien mil cuando mucho, son pocos, pero solo son una pequeña muestra de los aproximadamente 25 millones de opositores a su gobierno, les dijo ánimo, ahí la llevan tienen mucho potencial. “A nosotros nos tocó llenarlo como 60 veces para llegar al poder.

“Afortunadamente hubo saldo blanco, solo algunas denuncias porque se incrementaron los robos de carteras, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco. Eran como 80 mil, máximo cien mil aquí, y hubo también en otros estados sobre todo donde gobierna el PAN, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Los simpatizantes del conservadurismo deben ser como 25 millones de ciudadanos, así que tienen que mover más gente, les diría yo ánimo, ahí la llevan”.

López Obrador criticó a algunos de los personajes asistentes a la movilización como el ministro con licencia José Ramón Cossío Díaz, Vicente Fox, Enrique Krauze, Santiago Taboada, Alejandro Moreno “Alito”, Santiago Creel, Claudio X González, Gustavo Madero, Josefina Vázquez Mota, muchos de ellos que avalaron el narco Estado que evidenció el caso García Luna.

Y otros son traficantes de influencias que quieren volver a los privilegios que tenían con los anteriores gobiernos, nada más que expliquen cómo han obtenido sus bienes y propiedades.

Y hablando de García Luna, el presidente López Obrador dedicó varios minutos a una nota que difundió el periodista Carlos Loret en Latinus, sobre el caso García Luna. Dijo que quedó asombrado por las fuertes críticas contra dicho funcionario, contra Fox y Calderón que hizo de este comunicador que “ya está rectificando”.

Incrédulo pero sonriente, el tabasqueño consideró que este trabajo de Carlos Loret sobre el ex Secretario de Seguridad Pública está buenísimo y debe ser calificado como el reportaje del año. Aunque le faltó un poco de autocrítica.

“Se lanza contra García Luna fuertísimo, ¿Que bien que se vaya rectificando no?, no vaya a ser un montaje o algo apócrifo. De veras que me quedé sorprendido, pasmado, tieso, porque puso los 5 delitos de García Luna, es buenísimo, ¿no? como para proponerlo como el reportaje del año, ya no es la defensa a ultranza del régimen de corrupción, nomás le faltó un poquito de autocrítica, pero es muy bueno el reportaje”.

El tabasqueño insistió en que eso, es muy saludable para la vida pública del país.