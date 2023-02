Hipócrita sería no resolver constitucionalmente: José Ramón Cossío

Importante la marcha, e impresionante la ceremonia, así calificó el ministro en retiro, José Ramón Cossío el evento en el que fue orador y que reconoce no como “llenar el Zócalo”, sino como “un acto ciudadano de ocupación temporal y respetuosa de la Plaza de la Constitución”.

Tras describir como “impresionante” la sensación que le dejó estar frente a decenas de miles de personas, recordó en "Así las Cosas" con Javier Risco el discurso en el que habló del desaseo en el proceso de las reformas electorales del llamado Plan B, y recordó que los propios partidos aliados de Morena “señalaron veinte violaciones a la Constitución”.

Sobre las descalificaciones emitidas por el Ejecutivo, afirmó “los ministros no se deben y no podrían deberse a un movimiento político, ni a una persona que ocupa la presidencia, sino a la Constitución; lo único hipócrita sería no resolver conforme a la Constitución”.

Y señaló que, si el presidente cree que los ministros protegen a los más privilegiados “dejar las elecciones sin autoridad electoral o debilitar la autoridad electoral, permite que otras personas, incluida la delincuencia organizada se pueda hacer de las elecciones lo cual desde luego es peligrosísimo”.

La marcha sirvió dijo, para que “ministras y ministros que se sientan respaldados política y socialmente en el ejercicio de sus atribuciones”. “No soy quien para decir le a nadie por quién votar”.

“El presidente lastima la investidura presidencial”, señaló ante los dichos del mandatario “descalifiquemos al emisor para no tener que entrar a discutir las ideas, es una estrategia que ha utilizado siempre”. “Es previsible lo que va a hacer”, concluyó.