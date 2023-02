Niega AMLO ruptura con E.U. por nuevo decreto sobre maíz transgénico

Aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador que el decreto publicado el pasado lunes para delimitar la prohibición de importación de maíz transgénico, tiene que ver con una política que prioriza la salud, porque ya no es como antes que se le daba prioridad a lo mercantil.

Durante la mañanera, el Primer Mandatario señaló que continuarán tratos con Estados Unidos, afirmando que se permitirá su entrada siempre y cuando se utilice para forraje y procesos industriales.

“Nosotros tenemos afortunadamente producción suficiente de maíz blanco para el consumo humano, no necesitamos importar maíz blanco, lo que se está buscando es que el maíz transgénico no se use, no se mezcle y se haga harina de maíz y se está investigando, constantemente porque siempre para forraje y algún tiempo en tanto se hacen los estudios… no hay ruptura es fijar nada más con claridad el que no se admite el transgénico para alimento humano”.

Enfatizó que se mantienen las pláticas con el país vecino para “en buenos términos” explicar que los motivos de México son relacionados a la salud y ofreciendo hacer análisis del transgénico con apoyo de las agencias de salud para conocer los contenidos reales de las modificaciones en las semillas.

Y es que de acuerdo al Jefe del Ejecutivo Federal, se planea un estudio conjunto para saber si existen o no los daño en la salud con el consumo de estos vegetales, algo que consideró no sólo beneficiará a los mexicanos sino también al pueblo estadounidense.