Ya se busca acuerdo con Estados Unidos sobre maíz transgénico: AMLO

Afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya se están dando los primeros acercamientos entre las autoridades de México y de Estados Unidos, para resolver las preocupaciones del gobierno del país vecino y productores estadounidenses en torno a la norma que entrará en vigencia en enero de 2024 para la eliminación gradual del maíz transgénico y el uso del herbicida glifosato.

Ante la advertencia del gobierno estadounidense de acudir ante un panel de controversias por el diferendo del maíz amarillo, el Primer Mandatario reiteró su postura de no permitir la entrada de dicho producto para el consumo humano e indicó que podrán ser las agencias sanitarias de ambas naciones, las que determinen la seguridad del maíz transgénico.

“Se está buscando una salida, nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación, ya sea amarillo que se sostiene, para el consumo humano, nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano”.

Señaló no existe una postura cerrada por parte del gobierno federal.

“El tema es que ese maíz este sujeto a un permiso anual de la Cofepris, y que lo podemos ampliar y que podemos también llevar a cabo un acuerdo para que la Agencia de Salud de Estados Unidos y Cofepris hagan un análisis sobre las características de ese maíz amarillo y que nos aseguren que no son dañinas a la salud, no estamos en una postura cerrada, incluso darnos tiempo pero sí no abrir la entrada”.

De no llegar a acuerdos enfatizó, no se debe tener miedo a llegar a un panel de controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Tampoco es un asunto dogmático vamos a que las agencias de salud de Estados Unidos y la Cofepris hagan un estudio y esto es bueno no sólo para los consumidores mexicanos, también para los consumidores de Estados Unidos para estar seguros de que aún utilizado como forraje no afecta a la salud y esperemos llegar a un acuerdo pero si no se llega a ese acuerdo hay paneles y no alarmarnos, que se acuda a un tribunal y decidan pero nosotros no podemos ceder a esa solicitud”.

De acuerdo al secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, tras la reunión con el Jefe del Ejecutivo Federal, el gobierno estadounidense considera acudir a los paneles pues recordó que México tiene el potencial para interrumpir sustancialmente el comercio, perjudicar a los agricultores en ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos.