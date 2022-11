Daría AMLO plan B para Reforma Electoral… “vamos a seguir luchando”

Al país conviene que se resuelva la existencia de una verdadera democracia insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar que podría contemplar la creación de un plan B, que permita si bien no una reforma electoral, si modificaciones para que haya una elección directa de ciudadanos sobre los consejeros y magistrados electorales.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario enfatizó que su administración seguirá luchando por el proyecto que permite además la reducción del número de legisladores en el Congreso y de los gastos del Instituto Nacional Electoral.

“Como es tan importante que haya democracia es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes, un plan B, es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300, ver si existe de acuerdo a lo que establece la Constitución, hacer una reforma”.

Mientras tanto mencionó que se debe dejar al Congreso de la Unión decidir sobre el proyecto presidencial que dijo, no lo quieren los mapaches que sólo ven por sus intereses.

“Es un asunto ya del Congreso, yo pienso que deben de tratarlo y resolverlo porque yo sostengo que es algo que le conviene al país, tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches, pero es necesario que haya una auténtica democracia en México, que se aleje de una vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral porque eso es lo que está en el fondo eso y el que hayan perdido sus privilegios”.

Insistió que muchos de los que no apoyan la Reforma Electoral son personas corruptas, clasistas y racistas que quieren seguir robando, ante ello nuevamente se fue contra los participantes de la manifestación del pasado domingo a favor de la autonomía del INE aunque negó desacreditar el movimiento.

“No, no, tienen todo su derecho de manifestarse, de expresarse, pero no estoy de acuerdo con ellos y no sólo no estoy de acuerdo con ellos, creo que no tienen vocación democrática, son muchos de ellos para no generalizar, simuladores y no tengo duda que muchos de ellos también para no generalizar corruptos y muchos de ellos para no generalizar, clasistas y muchos de ellos para no generalizar racistas, ese es mi punto de vista respetuoso”.

Aseguró que muchos de los manifestantes, sobre todo los “importantes” no conocen realmente el contenido del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal y tampoco escuchan lo que lo realmente quiere la gente.

“Y al gente no quiere que haya 500 diputados sino 300, y la gente quiere que no haya plurinominales, y la gente no quiere que se gasten 20 o 30 mil millones de pesos en elecciones y la gente no quiere que los consejeros ganen más que el Presidente de la República, qué van a hacer entonces, desobedecer el mandato del pueblo, entonces nosotros tenemos que gobernar obedeciendo al pueblo ni modo que ya se reunieron en Las Lomas en una mansión, se pusieron de acuerdo, ya dieron la instrucción a los legisladores y ya no pasó la reforma, y a brindar con champaña, ganamos, no, no, no, no, vamos a seguir luchando”.

Reiteró su invitación a opositores a seguir organizando movilizaciones hasta lograr llenar el Zócalo de la Ciudad de México.

“No hay espacio para la simulación, que marchen juntos Madrazo, Elba Esther y Fox, y Woldenberg y Lozano, Claudio X, Gustavo de Hoyos puras finísimas personas… Por eso los estoy animando a que sigan porque tienen que llenar el Zócalo ayer dije que a penas equivalía su marcha a la mitad del Zócalo yo creo que me excedí pero hay que seguir hacia adelante”.

Enfatizó que la oposición está buscando que se vote la iniciativa actual para evitar la mayoría de dos terceras partes y enterrar la propuesta por lo que insistió se buscará una iniciativa que sólo necesite la mayoría simple que se logra entre legisladores de Morena y partidos aliados.

El jefe del Ejecutivo Federal negó tener palomas mensajeras ello por las reuniones que ha buscado tener el secretario de Gobernación, Adán Augusto López con integrantes de distintas bancadas y enfatizó cada quien deberá asumir su responsabilidad en la historia.