Reforma electoral es un riesgo, no es su momento: Ivonne Ortega

"Es riesgoso hacer una reforma electoral profunda sobre todo con las propuestas de la iniciativa presidencial", consideró la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega quien dejó claro que desde hace seis meses que llegó la propuesta de reforma a la Cámara, "Movimiento Ciudadano dijimos no es el momento de una reforma electoral"; no participamos en los foros que costaron 20 millones de pesos a la Cámara de Diputados, ni asistimos a la marcha para no sacar raja política.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, puntualizó que en la competencia electoral del 2024 se disputarán además de la presidencia 9 gubernaturas, 128 senadurías, 30 congresos locales, y un poco más de 1500 presidencias municipales, ante lo cual "es ilógico desaparecer los órganos locales".

"En MC creemos que no debe haber reforma de ningún tipo, así como está conformado el órgano autónomo ha dado buenos resultados, han ganado diferentes alternancias".

Alertó "si tocamos la Constitución en Leyes secundarias pueden hacerse muchas cosas, pues solo necesitarían mayoría simple".

No somos parte de la mesa revisora para presentar una iniciativa de reforma, el PAN y el PRI están dentro; sobre el papel de éste último destacó "se necesitan solo 15 diputados valientes para que no pase la reforma".

Y, pese a ser secretaria de la Comisión de Reforma Político Electoral, dijo "no se nos ha pasado un documento de información, no sabemos los tiempos", pero de acuerdo a lo dicho por el coordinador de Morena, la discusión iniciaría en diciembre.