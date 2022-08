Desafuero de 'Alito' lo resolverá Fiscalía de Campeche: AMLO

Negó el presidente Andrés Manuel López Obrador que exista una venganza del Gobierno federal en contra del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro "Alito" Moreno enfatizando, no existen persecución política.

Después que la Fiscalía General de Campeche hiciera una solicitud de desafuero contra el líder del PRI y este acusara al gobierno de Morena de demostrar la manera "ilegal, selectiva y autoritaria" en la que utiliza las instituciones para perseguir e intimidar a sus opositores, el Primer Mandatario enfatizo que el asunto está en manos de las autoridades estatales.

"Pues eso es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche que es una entidad independiente y soberana que tienen facultades para investigar y para proceder, nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política y me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios pero nunca van a poder decir que soy incongruente. Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza no fabricamos delitos no somos iguales".

El jefe del Ejecutivo Federal evitó hacer más declaraciones sobre el tema. La petición del Fiscalía, Renato Sales, a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara deDiputado, se hizo para buscar juzgar a Moreno Cárdenas por presunto enriquecimiento ilícito, ello después que se diera a conocer que posee una mansión valuada en 130 millones de pesos en esa entidad durante su ejercicio como gobernador.