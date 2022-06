‘Alito’ va arrastrando en su desprestigio a todo el PRI: Osorio Chong

Él se comprometió a recibirnos nuevamente y mintió, “nada raro que Alito falle en su palabra”, así señaló el senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong el centralismo y la falta de democracia al interior del partido y de su líder nacional, Alejandro Moreno, por lo que pide ayuda al INE para una elección adelantada.

“No podemos quitarlo sino es con su voluntad”, afirmó el senador en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, por lo que buscará una elección adelantada, para que sea la nueva dirigencia del partido la que tome decisiones del 2024.

Y aunque “Alito va arrastrando en su desprestigio a todo el grupo político”, como en el caso de los audios filtrados, y hay otros órganos que podría pedir su remoción, eso no va a suceder, por lo que pidió al PRI deje de ser su halo de protección.

Recalcó que no se puede quedar callado si ‘Alito’ no se va después de dos años de derrotas consecutivas y la pérdida de 19 estados sumados al desprestigio, por lo que hizo un llamado a “que no nos quite espacios que podemos ganar en Coahuila y Estado de México”, concluyó.