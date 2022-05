No hay motivos para que padres rechacen y se manifiesten en contra de la vacuna cubana Abdalá, que el gobierno federal anunció que será adquirida para aplicar a niños de cinco años en adelante, fue lo que aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum.

Tras recordar que México ha sido uno de los países con mayor variedad de vacunas utilizadas contra el COVID-19, la mandataria capitalina recordó que Abdalá ya contó con el visto bueno de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Tienen derecho a manifestarse pero no tienen razón en el argumento que están utilizando para manifestarse, la vacuna cubana es igual de buena que la vacuna Pfizer y eso está establecido por las pruebas que hace la Cofepris y así como vacunamos con Sputnik se va a vacunar con la vacuna cubana, no creo que haya ninguna razón para que estén manifestándose, si lo aprobó la Cofepris es que es una vacuna segura y cualquier asunto que tengan de otro tipo pues no tiene que ver con asuntos de salud”.

Se le cuestionó su opinión acerca de un posible amparo masivo de padres de familia que se dijeron en contra del biológico que no ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud y aunque dijo tienen derecho, insistió que no hay un sustento científico.

“Pues tienen derecho de utilizar el mecanismo de amparo pero siempre tiene que haber razones para no vacunarse con una vacuna producida en Cuba y esas razones tendrían que ver con razones científicas no con razones políticas o de otro tipo, aquí la pandemia siempre se trató con base a la ciencia y la vacunación también y México tiene un organismo, la Cofepris al que inclusive muchos países de América Latina utilizan la aprobación de Cofepris para poder vacunar en sus países como fue el caso de Sputnik por ejemplo”.

Incluso dijo, de tener hijos menores, les aplicaría sin duda la dosis cubana.

Sheinbaum Pardo abrió la conferencia de este viernes con un llamado a los padres de familia para proteger con vacunación a los adolescentes entre los 12 y los 14 años ya que reconoció ha habido poca presencia de este sector.

“Insistirles a las familias, a los jovencitos, adolescentes que vayan a vacunarse, ha llegado poca gente a la vacunación y hay suficientes vacunas entonces que nos ayuden a insistir en la información para la vacunación para niños, niñas de 12 años en adelante”.

Eduardo Clark, director de Gobierno digital, explicó que en el primer día de vacunación para adolescentes, llegaron a los centros sólo cuatro mil 250 personas del doble que se esperaba, recordó que no es posible aplicar la dosis de Pfizer contemplada a quienes no hayan cumplido los 12 años formalmente, sin embargo aclaró, seguirá habiendo vacunas para los menores, así mismo enfatizó que hasta el momento no se ha registrado ninguna reacción alérgica a dicho biológico.