Invalidar prisión preventiva a delitos fiscales protege corrupción: AMLO

Luego de que durante su sesión de este lunes los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la prisión preventiva para delitos fiscales, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con esta decisión se protege a la corrupción, aunque su Gobierno respetará dicha determinación.

Apenas ayer el alto tribunal invalidó el decreto de 2019 que establece prisión preventiva obligatoria para los acusados de cometer delitos relacionados con el contrabando y la defraudación fiscal al considerar que es una norma inconstitucional.

"Hace falta todavía el lograr en otros poderes como en este caso el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos. Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías", dijo.

Insistió en que esta determinación es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tiene agarraderas, influencias o no tienen con que comprar su inocencia, me parece que no se actuó bien", expresó.

La SCJN informó que la mayoría de los magistrados dio la razón al recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Senado de la República.

Los ministros consideraron que imponer prisión preventiva obligatoria por los delitos de contrabando, defraudación fiscal y emisión de comprobantes fiscales falsos resulta contrario "a los derechos humanos reconocidos por la Constitución",

En ese sentido el presidente López Obrador apuntó que la sentencia también demuestra que sí existe división de poderes en México, logro que atribuye a la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

"En nuestro país hay división e independencia en los poderes, como no sucedía antes, en décadas, antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, esa es una primera lección para que nos creen en la transformación, los ministros de la Corte actúan con absoluta libertad, tiene la arrogancia de sentirse libres, es parte de lo que se ha creado con la 4T", señaló.

Finalmente, el titular del Ejecutivo Federal que su Gobierno va a "respetar la decisión de la Corte, porque queremos estar en un verdadero Estado de derecho".