Pronunciamiento sobre bloqueo a Cuba no afectará relación con EU: AMLO

Descartó el presidente Andrés Manuel López Obrador que la solicitud a Estados Unidos para eliminar el bloqueo a Cuba lanzado el pasado 16 de septiembre, arriesgue la relación con el gobierno de dicha nación.

Durante la mañanera, el primer mandatario insistió que se mantienen buenas relaciones con la administración de su homólogo Joe Biden.

“No hay ningún problema, quisieran nuestros adversarios, los conservadores que nos peleáramos pero se van a quedar con las ganas, no va a ser así. Que no les gustó el que se haya invitado al presidente de Cuba, pues no tienen razón porque nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, como tenemos con el gobierno de Estados Unidos”.

Incluso señaló que México no ha sido el único país en manifestarse en contra de las medidas de Estados Unidos, pues dijo, ha sido tema en las últimas reuniones en la Organización de Naciones Unidas

“Esto no es novedad, esto lo ha solicitado México y otros países desde hace muchísimo tiempo, cada ves que hay una asamblea en la ONU se toca el tema y todos los países con excepción de uno o dos de los cerca de 200 países que pertenecen a la ONU, vota a favor de que se levante el bloqueo a Cuba, casi es unánime”.

Recordó que en la realizada en junio, el voto en contra del bloqueo fue por 184 naciones. Tras calificar como una acción de mala, negó que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, haya sido relegado en dicho desfile y comentó que el motivo por el cual fue sentado fuera del presidum en el desfile de independencia, se debió a que ocupaba el lugar que todos los embajadores invitados.

Reiteró el pendiente con el país vecino para invertir en América Latina y el Caribe para combatir la migración.

“Que haya cooperación para el desarrollo, que no se demoren que ya se empiece a apoyar a la gente, cómo se puede enfrentar a los traficantes de personas pues que no tengan materia, que no tengan migrantes, que ya nadie quiera correr riesgos, salir de sus pueblos porque tienen trabajo, empleo, bienestar, porque hay paz, hay tranquilidad pero eso hay que hacerlo, se puede nada más que son muy lentos estos procesos”.

Por cierto que durante la mañanera de este jueves, fue cuestionado sobre la propuesta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que México sea sede permanente de la Secretaría General de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

“No queremos actuar con protagonismo, ayudamos, pensamos que ya está la ONU, que la CELAC es una muy buena opción, existe el BID, la CEPAL, ya existen los organismos, entonces nosotros vamos a seguir ayudando en donde haya conflicto y se nos pida intervenir, pero que sea a solicitud de las partes”.