Distintas investigaciones han apuntado que el síndrome de Guillain-Barré podría estar vinculado con las vacunas AstraZeneca y Johnson & Johnson tras descubrir que algunas personas enfermaron con esta afección neurológica después de haber sido vacunados contra el COVID-19.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha solicitado a todos aquellos que han recibido o recibirán cualquiera de los dos fármacos estar atentos ante cualquier signo que podría relacionarse con esta enfermedad y así brindar un tratamiento rápido y oportuno.

El síndrome de Guillain-Barré podría estar vinculado con las vacunas AstraZeneca y Johnson & Johnson. / Getty Images

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), el síndrome de Guillain-Barré es una afección neurológica que ocurre cuando el sistema inmunitario de un individuo ataca por error parte del sistema nervioso periférico.

Si sucede esto, el ataque al sistema nervioso periférico provocaría una inflamación a los nervios y podría desencadenar debilidad muscular o, incluso, una parálisis en la persona afectada.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha clasificado como una enfermedad rara y poco común, pero puede presentarse en todas las edades siendo más recurrente en adultos del sexo masculino.

El síndrome de Guillain-Barré es una afección neurológica que ocurre cuando el sistema inmunitario de un individuo ataca por error parte del sistema nervioso periférico. / Redes sociales

¿Tiene cura el síndrome de Guillain-Barré?

A la fecha se desconoce la causa exacta que provoca esta enfermedad; sin embargo, los especialistas creen que se trata de un trastorno autoinmune y por ello el sistema de defensa del organismo se ataca a sí mismo por error. La tasa de mortalidad es del 4% al 7%.

Según información de la Mayo Clinic, reconocido como el mejor hospital de los Estados Unidos, el síndrome de Guillain-Barré no tiene cura hasta el momento, pero existen varios tratamientos que pueden aliviar los síntomas y reducir la duración de la enfermedad.

El síndrome de Guillain-Barré no tiene cura hasta el momento, pero existen varios tratamientos que pueden aliviar los síntomas. / Redes sociales

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Guillain-Barré?

Entre los diversos síntomas que podría presentar una persona con esta afección neurológica se encuentran:

Pérdida de reflejos tendinosos en brazos y piernas.

tendinosos en brazos y piernas. Pérdida leve de la sensibilidad u hormigueo.

u hormigueo. Dolor o sensibilidad muscular, contracciones musculares.

contracciones musculares. Movimiento descoordinado.

Presión arterial baja.

Frecuencia cardíaca anormal o palpitaciones.

Sin embargo, los especialistas señalan que si se presenta ausencia temporal de la respiración, dificultad respiratoria o para deglutir, babeo, desmayo o mareo al levantarse es fundamental buscar atención médica de emergencia.

Uno de los síntomas es dolor o sensibilidad muscular, contracciones musculares. / Getty Images

¿Cómo se relaciona el síndrome de Guillain-Barré con las vacunas AstraZeneca y Johnson & Johnson?

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos descubrió que la vacuna Johnson & Johnson podría estar asociada con un pequeño aumento de riesgo de presentar el síndrome de Guillain-Barré tras haber recibido dicho fármaco.

No obstante, el riesgo es bastante bajo. The New York Times afirmó que, de las casi 13 millones de dosis que se han aplicado en Estados Unidos con esta vacuna, ha habido 100 informes de individuos que presentaron este síndrome neurológico.

Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) señaló que la vacuna AstraZeneca podría estar de igual forma relacionada con dicha enfermedad pero que, hasta el momento, no se ha descartado ni confirmado la conexión entre el trastorno y el agente biológico.