¿Existe inmunidad natural contra el COVID-19? Estudios publicados analizan la posibilidad de que personas pudieron estar expuestos previamente a virus similares por lo que podrían volverse reactivas SARS-CoV-2. Esto dice la ciencia al respecto.

Un estudio que se realizó en Estados Unidos e India por parte del Instituto MedGenome analizó por qué algunas personas no contraen COVID-19 a pesar de estar expuestas al virus o bien, no estar vacunados.

Células T: ¿La respuesta a la inmunidad?

La pregunta de que si existen personas con inmunidad natural al coronavirus podría responderse al analizar las células T que se encuentran en el organismo de las personas y en algunos casos, podrían ser capaces “de engañar” al virus y reducir las posibilidades de una infección.

El estudio que fue publicado en la revista Scientific Report explica que en esta investigación encontraron que posiblemente las personas presenten células T reactivas al SARS-CoV-2 debido a una exposición previa a los virus de la gripe y del CMV.

El Abstract del informe indica que: “Los estudios en animales y humanos han demostrado que la susceptibilidad a las infecciones por virus respiratorios se asocia con una inmunidad comprometida de las células T CD8”.

Así podrían protegerte las Células T del coronavirus

Aunque no está confirmado todavía, la inmunidad preexistente proporcionaría alguna protección a la infección por SARS-CoV-2, o bien, la recuperación puede ser más rápida. También se analiza la posibilidad que, de existir una inmunidad en la población sana, se puede utilizar como una medida para evaluar tanto el modo de recuperación como también la propagación viral en el mundo.

Inmunidad frente a COVID-19

En el 2020, ya se había realizado un análisis donde planteaba la posibilidad de que un porcentaje de la población presente células inmunes y esto permitiría a la comunidad científica avances que permita superar la pandemia.

Los estudios han reportado inmunidad de células T preexistente en donantes no expuestos usando grupos de péptidos de pico y atribuyeron la respuesta a células T que reconocen epítopos de coronavirus comunes causantes de resfriado a los que está expuesta una gran parte de la población mundial.

Alessandro Sette, coautor del primero de los estudios explicó: “Lo que descubrimos es que de las personas que nunca habían estado expuestas al SARS Cov2, aproximadamente la mitad tenía alguna reactividad de células T”.

Esto significaría que un porcentaje de la población parece tener células inmunes capaces de reconocer partes del nuevo coronavirus.

Al momento en que entra al cuerpo un patógeno desconocido, el sistema inmune lo confunde con un patógeno que ya ha enfrentado antes y entonces se defienda de este virus.

