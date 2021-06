El presidente del INE, Lorenzo Córdova, dio el mensaje con motivo del inicio de la jornada electoral este domingo 6 de junio del 2021 y esto fue lo que dijo, entre lo que destacó fue la importancia del ejercicio democrático que representa el voto ciudadano.

Frente a las campañas más violentas que se hayan registrado en el país donde cerca de 21 mil puestos están en elección; los 500 curules de la Cámara de Diputados, el consejero presidente del INE, durante todo este periodo ha sostenido que “El INE no se deja amedrentar, no se ha dejado amedrentar en otros tiempos y no lo hará”.

Este es el mensaje que emite el presidente del INE, Lorenzo Córdova:

Lorenzo Córdova expresó que "Después de 9 meses y de todas las presiones de todo tipo llegamos a la jornada electoral más grande de México".

"Esta causa, acompaña a los cientos de miles de mexicanos que inicia con los ciudadanos que ya salieron a formar las mesas de casillas" en estas elecciones se utilizará el voto para para evaluar el trabajo de los gobiernos y se utilizará para premiar o castigar a los gobiernos en curso.

También hizo mención a que nunca se había convocado a tantas personas a participar y señaló 3 motivos por ser históricas estas elecciones:

La democracia no ha sido una víctima más de la pandemia, para ejercer el voto sin condicionamiento y libres de contagio

Más de 71 mil personas realizaron las campañas con carácter paritario e incluyente

La polarización y la intolerancia no desalentaron la participación de los ciudadanos.

"En la democracia mexicana, todos los partidos han ganado y han perdido en las urnas", expresó Lorenzo Córdova y agregó que "Nadie puede decir que el sistema nacional de elecciones y la actuación de las autoridades electorales están sesgados a favor de una fuerza política o son parciales"

He hizo un llamado a los políticos para que no desinformen y respeten las normas electorales.

Inicio de la jornada electoral 2021

En la jornada Electoral del domingo se contará con el padrón Electoral y la Lista nominal actualizada:

La lista nominal la integran 93 millones 528 mil 473 ciudadanos y ciudadanas; 32 mil 303 ciudadanos en que son residentes en el extranjero y 949 ciudadanos que integran la lista nominal en prisión preventiva.

Pese a la pandemia por COVID-19, la cobertura es de 99.84% de padrón electoral, es decir, de cada mil personas que solicitan su credencial, solo dos no la recogen.

Además se capacitaron a 2.8 millones, y otorgar los nombramientos a 1.2 millones de ciudadanos para formar parte de la mesa directiva de casilla en medio de la crisis por la pandemia por COVID-19.