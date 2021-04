Más del 50% de padres de familias no quieren regresar a clases presenciales

Ante el regreso a clases presenciales la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) consideró que se deben cumplir con los protocolos sanitarios, además de que todo el personal educativo esté vacunado para evitar riesgos con nuestros hijos.

En conferencia de prensa su presidente nacional Luis Arturo Solís Bravo, ante esta situación, mencionó que de acuerdo a encuestas realizadas por su organización poco más de la mitad de los padres de familias (54 por ciento) de los estados con semáforo epidemiológico en verde no quieren que sus hijos regresen a las aulas mientras que el 46 por ciento restante sí.

“Recordemos que vamos a regresar en distintos estados de la República en dos estados en particular, estado de Veracruz y estado de Tamaulipas. Antier el secretario de Educación de Tamaulipas expresó que el 60 por ciento de los padres de familia en el estado no desean regresar, en el caso particular del estado de Veracruz más del 58 por ciento de los padres de familia no desean regresar a clases, asímismo nosotros venimos haciendo algunas encuestas internas con los padres de familia que forman pare de la UNPF y ellos han dado a conocer esta misma expresión por eso nosotros tenemos la información al día de hoy del 54 por ciento no desean regresar y el 46 sí, es por eso que presentamos nuestra posición el día de hoya ante los medios”, aclaró el encargado de despacho de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia.

El vicepresidente de la UNPF señaló que es importante revisar cómo será el regreso a clases ya que lamentablemente no todas las escuelas de los municipios ni de los estados cuentan con las instalaciones adecuadas y esto puede representar un riesgo advirtió, que debemos evitar al máximo.

Por ello llamó a las autoridades educativas federales y estatales a dar información clara y precisa sobre los protocolos que se deberán de cumplir en las escuelas tanto públicas como privadas.

Por su parte la vicepresidenta de la UNPF y encargada de la zona norte del país July Mendoza reiteró su llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar las medidas sanitarias necesarias ante le incremento de movilidad que el regreso a clases presenciales implicará.

“Ante el regreso a clases presenciales se incrementará la movilidad en todas las localidades, ante este hecho solicitamos a las autoridad municipal y del estado a través de protección civil la generación y aplicación de protocolos y la participación responsable de todos los padres de familia para darles cumplimiento para que el incremento del movilidad no traiga como consecuencia un incremento de contagios del Covid-19”, expuso la activista.

Ante ello propusieron lo siguiente:

Garantizar el acceso de un regreso escalonado; maximizar el uso de los espacios abiertos; apoyos socioemocional para docentes y estudiantes; contar con todo el material de higiene necesario; vacunación de todos los maestros; uso obligatorio de cubrebocas y por útlimo mantener la sana distancia.

Finalmente pidieron a las autoridades tener flexibilidad con cada institución que ya cuente con las condiciones para el regreso a las aulas y en lo posible se apoye el pilotaje para que se pueda trabajar en la prevención y no en la reacción.