Niega AMLO investigación sobre vacunas falsas en México

Avanza la vacunación contra el COVID-19 en México sin contratiempos, fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al cuestionamiento de la presencia de vacunas falsas Pfrizer en México como alertaron la Organización Panamericana de la Salud y la propia Cofepris.

De acuerdo a la propia farmacéutica estadounidense, se detectaron versiones falsas en México y Polonia que son puestas en ventas por internet. Según la publicación en The Wall Street Journal, en nuestro país, 80 personas recibieron una vacuna de este tipo etiquetada como suero de Pfizer y BioNTech por un precio de 1,000 dólares por dosis, sin embargo el Primer Mandatario enfatizó, no ha habido denuncias al respecto.

“Pues no tenemos mayor información, algunos casos sonados porque se hizo propaganda en contra de nosotros, en el caso de Campeche, de las vacunas estas que las llevaban a Hondura, antes un caso en Monterrey, no más, afortunadamente el plan de vacunación se está llevando a cabo de forma organizada, en forma equitativa

- Se está haciendo investigación?

- No porque no tenemos, denuncia, que yo sepa, no hemos tenido”.

De acuerdo a lo dicho por Pfizer en febrero, dichas dosis fueron administradas en una clínica de Nuevo León y encontradas en un avión privado. El químico contenía simplemente agua destilada y el gobierno federal anunció en su momento la detención de seis personas por este hecho.

Este miércoles Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aseguró que la venta de las dosis apócrifas, son ofrecidas también en mercados ilegales en México, Argentina y Brasil que pueden ser falsas o hasta robadas de alguna instalación sanitaria, lo que sí enfatizó, nadie puede garantizar que hayan tenido el almacenamiento adecuado.

Así mismo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, insistió que cualquier vacuna contra COVID-19 en venta por Internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o cualquier otra vía supone “un fraude y un riesgo a la salud”.