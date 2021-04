Industriales de la masa no descartan incremento al precio de tortilla

Industriales de la masa y la tortilla exigieron al gobierno de la 4T piso parejo para evitar el aumento al precio de este alimento, toda vez que reprocharon, cuando es tiempo de cosecha las grandes cadenas comecializadoras como tienen más capacidad de compra que ellos, compran a precio bajo y luego les venden a ellos a precio internacional.

En conferencia de prensa el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla Rubén Montalvo no descartó un incremento en el precio de la tortilla, base de la alimentación del pueblo de México.

“Definitivamente que con el encarecimiento de los insumos es necesario que de alguna manera que en muchos compañeros repercuta el costo de los insumos en el precio de la tortilla, como les decía yo no es la intención no lo queremos por eso estamos haciendo el llamado a todos a las autoridades para que nos apoyen a contener esto, a los comercializadores de nuestros insumos para que nos ayuden hay una pandemia en el país es necesario que todos trabajemos juntos para lograr que todos estemos bien y también pedìmos la comprensión del pueblo de México para que en el caso de que en algún momento algunos compañeros tengan la necesidad de incrementar el precio de su producto no se les satanice como se hace normalmente”, llamó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla.

Por su parte el secretario general de esta Cámara Martín Martínez, denunció que debido a la pandemia la informalidad ha llegado a pegar en este sector al grado de que se encuentran tortillas hasta en las tlapalerías.

"Además de la proliferación de tortillerías muchas de ellas fuera de toda normatividad se ha dado el fenómeno como estrategia de sobrevivencia que ha resultado muy dañino para nuestra industria; el reparto que es la venta de tortilla fuera de los centros de producción sin que se tenga conocimiento por parte de la autoridad ni del consumidor de la procedencia y condiciones en que se fabrican dichas tortillas que se comercializan por doquier en tiendas, verdulerías, y demás establecimientos llega a encontrarse el producto hasta en ferreterías ya que por necesidad el consumidor las obtiene del lugar mas cercano", denunció el secretario general de la

Los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla estimaron que existen en la Ciudad de México alrededor de 9 mil tortilerías de las cuales el 60 por ciento, esto es unas 5 mil 400, operan en la informalidad.

En cuanto a los costos los insumos denunciaron que el maíz ha aumentado alrededor del 40 por ciento, el gas 40 por ciento y la harina un 20 por ciento y por eso dijo se habla ya de un aumento impostergable en el precio del kilo de la tortilla, ya que el bulto de 50 kg de maíz de un precio de 240 pesos se elevó a 375 pesos.

Por último reiteraron su llamado a las autoridades para que brinden “piso parejo” y frenar la competencia desleal porque reprocharon que aunque sostuvieron una reunión con la Secretaria de Economía Tatiana Clouthier hasta la fecha no han tenido una respuesta a la problemática del sector