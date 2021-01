Si viajas a Estados Unidos, debes saber que tienes que presentar una prueba negativa de COVID-19 antes de abordar tu vuelo con máximo de 3 días que se haya realizado. Te explicamos cómo debes realizarla y con qué características debe cumplir.

Ante el reciente anuncio, muchos pasajeros han presentado dificultades e incluso han perdido su vuelo por no tener una prueba negativa o no tener la prueba adecuada que solicitan en las aerolíneas, por eso te compartimos lo que debes saber sobre la prueba COVID-19 antes de que viajes.

Debes tener en cuenta que existen diversas pruebas de Covid-19, las cuales son especializadas para decirte si eres portador de la enfermedad o si la has tenido anteriormente.

Así debe ser la prueba COVID para viajar a Estados Unidos

La prueba: Debes presentar una prueba PCR o la prueba de antígenos. NO se aceptarán pruebas serológicas.

Tiempo de prueba: Es necesario que tu prueba se haya realizado por máximo 3 días antes del vuelo. Si la prueba tiene más días no procederá y te invitarán a que te realices otra prueba.

Es importante que si te haces la prueba en laboratorio particular, debes preguntar el tiempo de entrega antes de viajar.

Antes de abordar, debes firmar un documento que da testimonio de que hiciste entrega de los resultados de prueba y deberás presentarlo a la aerolínea.

Las preguntas más frecuentes sobre las pruebas covid antes de viajar a estados Unidos

¿Quiénes se realizan la prueba?

Todos los pasajeros, incluidos niños mayores a 2 años para que sea valorada por la aerolínea. Es una orden para todos los pasajeros, sean o no pasajeros nacionales.

¿Se aplica esta orden a los cruces fronterizos terrestres?

No, los requisitos de esta orden solo se aplican a los viajes aéreos a EE. UU.

¿Puedo hacerme una prueba rápida?

Las pruebas rápidas son aceptables siempre que sean una prueba viral aceptable.

¿Los pasajeros también necesitan tener una copia de su atestación, así como la aerolínea que la conserva?

Los pasajeros solo deben conservar una copia en papel o electrónica del resultado negativo de su prueba o documentación de recuperación durante la totalidad de su itinerario. La certificación debe ser enviada y retenida por la aerolínea o el operador de aeronaves.

Si me estoy conectando a través de los EE. UU. A otro país, ¿todavía necesito hacerme la prueba?

Sí. Cualquier vuelo que ingrese a los EE. UU., Incluso para una conexión, requerirá una prueba antes de la salida.

¿Necesito hacerme una prueba antes de salir de EE. UU.?

En este momento, los CDC no tienen un requisito de prueba para los viajeros salientes, pero recomiendan que se haga la prueba con una prueba viral (NAAT o antígeno) de 1 a 3 días antes de viajar internacionalmente.

¿En dónde me puedo realizar la prueba?

Este es un listado de algunos de los centros médicos en los cuales te puedes realizar la prueba en la Ciudad de México

Hospital San Ángel Inn Universidad: PCR y antígenos.

Laboratorios Olab: PCR y antígenos.

Médica Sur: PCR y antígenos

Hospital Ángeles: PCR y antígenos.

Hospital Español: PCR y antígenos.

Jenner Laboratorio Clínico: PCR y antígenos.

Centro Médico ABC (Campus Observatorio): PCR y antígenos.

ChektAhora: PCR y antígenos.

Farmacias del Ahorro: antígenos

Laboratorio San Ángel: PCR y antígenos.

Laboratorios Azteca: PCR y antígenos

Olarte y Akle: PCR y antígenos.

Orthin Lab: antígenos.

Quest Laboratories: PCR y antígenos.

Salud Digna: PCR y antígenos.

Estado de México

Chopo: PCR y antígenos.

Hospital Satélite: PCR y antígenos.