Joe Biden y Kamala Harris han preparado una lista musical que sonará el día de la investidura. Así se escuchará el día de la toma de la presidencia en Estados Unidos el 20 de enero.

La playlist para el día de la investidura estas canciones que alimentarán más el programa especial que se tiene preparado para el día más esperado en Estados Unidos con el que inicia su periodo en la Casa Blanca por 4 años.

El equipo Biden-Harris presetó la lista de reproducción de inauguración de Biden + Harris 2021 / Redes sociales

La lista tiene 46 canciones, como el lugar que tiene Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos, al convertirse en el 46º del país.

Según explica Benoni Tagoe, de Raedio, esta lista: “Representa la diversidad de nuestra nación y nuestra fuerza y resiliencia; mientras nos preparamos para un nuevo mandato y una nueva era en América”.

“Estas canciones y artistas reflejan el espíritu implacable y la rica diversidad de Estados Unidos", expresó el equipo de Biden / Redes sociales

Las temáticas buscan tratar la pluralidad en el país, los buenos deseos de cambiar el ambiente que se vive en el país, pasando por el jazz, hip hop y el rock and roll.

Biden entrará al son de We Take Care of Our Own, de Bruce Springsteen; Kamila Harris, con Work That, de Mary J Blige; Jill Biden se abrirá paso con You Make My Dreams Come True, de Hall & Oats; y Emhoff entrará con You Get What You Give, de New Radicals.

La lista de reproducción presenta a artistas estadounidenses de todos los géneros, incluidas pistas que se presentaron anteriormente en Biden Victory / GETTY IMAGES

El equipo de Biden-Harris compartió en un comunicado que la lista de reproducción “Representa la diversidad de nuestra nación, y nuestra fuerza y resistencia mientras esperamos un nuevo liderazgo y una nueva era en Estados Unidos”.

El director ejecutivo del Comité de Inauguración Presidencial, Tony Allen, agregó: “Estas canciones y artistas reflejan el espíritu implacable y la rica diversidad de Estados Unidos. Son el puntaje para un nuevo capítulo y ayudarán a unir a las personas mientras la Administración Biden-Harris comienza su importante trabajo para unir a nuestro país”.

Te compartimos la lista de reproducción que incluye clásicos de Bob Marley, Curtis Mayfield y los Doobie Brothers, y novedades de gente como SZA, Kendrick Lamar y Dua Lipa.