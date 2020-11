Joe Biden gana Pensilvania y será presidente de Estados Unidos

Con cierre de fotografía, Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos tras su triunfo ante Donald Trump en unas elecciones de nervios. El demócrata ganó ante su rival republicano luego de superar los 270 votos electorales imprescindibles para obtener la presidencia.

Antes de confirmarse la proyección de los medios estadounidenses en Pensilvania, con 20 votos electorales, Biden contaba con 264, mientras que el actual inquilino de la Casa Blanca nunca pudo recortar la distancia con 214 votos electorales.

Con 99% de votos escrutados el demócrata consiguió 49.7% contra 49.2% del republicano en Pensilvania, según las proyecciones de Associated Press. Hasta el momento así queda el mapa de proyecciones de las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2020:

Previo a confirmarse el triunfo declaró: “Nadie nos va quitar nuestra democracia; ni ahora ni nunca; América ha llegado muy lejos y ha luchado demasiadas batallas; América ha resistido demasiado como para dejar que eso pase jamás; nosotros los ciudadanos no seremos silenciados; nosotros los ciudadanos no seremos hostigados; nosotros los ciudadanos no nos rendiremos; tengo confianza que saldremos victoriosos”.

Joe Biden es un político que pertenece al núcleo más tradicional en el Partido Demócrata. Otorgó a su campaña matices de progresismo con la figura de Kamala Harris al elegirla como compañera de fórmula y supo sacar ventaja del influyente respaldo del expresidente Barack Obama.

En 1988 y 2008 ya había buscado la nominación de los demócratas para la presidencia, pero nunca tuvo mejores oportunidades que ahora. Ha sido senador por Delaware en seis ocasiones elegido en 1972 por primera vez.

Mientras Joe Biden lo aventajaba en las proyecciones electorales; Donald Trump emprendió medidas legales para frenar el conteo en estados clave al tiempo que lanzaba reiteradas acusaciones de fraude / Getty Images

PROPUESTAS EN TEMAS CLAVE

El presidente número 46 de Estados Unidos tomó como bandera durante su campaña crear nuevas oportunidades económicas para la clase trabajadora, recomponer las protecciones ambientales, mejorar derechos de atención médica y fortalecer alianzas internacionales.

Migración

Su plataforma incluyó deshacer varias de las políticas de Donald Trump, como aquellas que separan a padres e hijos migrantes en la frontera con México, cancelar los límites al número de solicitudes de asilo o revocar la prohibición de viajar desde ciertos países de mayoría musulmana.

Prometió proteger a los “dreamers” (jóvenes que llegaron de forma indocumentada siendo niños y buscan salir del limbo ilegal) y garantizar que sean elegibles para el respaldo federal a estudiantes.

Aseguró que promoverá oportunidades hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados.

Pese a que su política migratoria es más favorable para los migrantes que la de Donald Trump; bien es cierto que defendió el historial de deportaciones del gobierno de Obama, el más elevado en la historia de su país.

Coronavirus

Ante el fracaso de Trump para atender la pandemia por COVID-19, Joe Biden propuso pruebas gratuitas para todos y un programa de rastreo de contactos contratando a 100,000 personas para ello.

Señaló que todos los gobernadores deberían exigir el uso obligatorio de la mascarilla.

Terminando el conteo, seremos los ganadores: Joe Biden

En Estados Unidos la pandemia de COVID-19 ha cobrado la vida de más de 234,000 personas, el más golpeado por el coronavirus / Getty Images

Política exterior

En oposición a Donald Trump, el demócrata está más cerca del multilateralismo y el compromiso de Estados Unidos en el escenario mundial. Planteó reparar las relaciones del país con sus aliados, en particular con la OTAN a la que Donald Trump denostó en varias ocasiones.

China también es un asunto de relevancia para el próximo mandatario estadounidense. Del país asiático ha dicho que debe rendir cuentas por prácticas comerciales y medioambientales injustas; pero se opone a medidas unilaterales como los aranceles.

Armas

El candidato demócrata buscará la verificación de antecedentes universales en la venta de armas, incluyendo verificaciones por la Administración del Seguro Social para asegurar que no hay impedimento por razones mentales.

También buscará revivir la legislación que prohíbe la fabricación y venta de armas de asalto y cargadores de gran capacidad.

Planteó poner fin a la venta online de armas de fuego y municiones entre otras medidas.

Cambio Climático

A diferencia del actual presidente, el próximo inquilino de la Casa Blanca afirmó que actuará para unirse al Acuerdo Climático de París y unir al mundo para reducir las emisiones.

La lista crece; 10 animales en peligro de extinción por cambio climático

Planteó una inversión federal de 1.7 billones de dólares en investigación de tecnologías verdes para gastarse en los próximos 10 años, busca que el país alcance las emisiones cero para 2050.

Estas inversiones se ajustan a su proyecto económico para crear puestos de trabajo en la manufactura de productos de energía verde.

Política laboral

Biden prometió otorgar préstamos a pequeñas empresas y aumentar los pagos directos de dinero a familias ante la crisis por la pandemia de coronavirus. Propuso incrementar 200 dólares (4142.44 pesos al cambio actual) en los pagos del Seguro Social por mes.

Para otorgar estos apoyos a las familias estadounidenses él revocará los recortes de impuestos de la administración Trump.

Ciudadanos exigen contar todos los votos de la elección presidencial de Estados Unidos al cierre del conteo en los estados / Getty Images

También apoya el aumento al salario mínimo federal a 15 dólares (310.68 pesos al cambio actual), además de su programa para que los trabajadores se incorporen en empleos de “energía verde”.

Igualdad

En medio del descontento social por los abusos policiales contra minorías, Joe Biden planteó amplios programas económicos y sociales para apoyar estos grupos de la población.

Una de sus promesas más destacadas es crear apoyo empresarial para las minorías a través de un fondo de 30,000 millones de dólares (aproximadamente 14 veces el presupuesto del programa Sembrando Vida del Gobierno de México).

Además anunció políticas para reducir el encarcelamiento y rehabilitar a los presos liberados.

También creará un programa de 20,000 millones de dólares para incentivar a los estados a reducir el encarcelamiento, eliminar sentencias mínimas, despenalizar la marihuana y eliminar condenas por cannabis y acabar con la pena de muerte.

Elecciones 2020: Ellas son las mujeres demócratas que ganan terreno en EEUU

Salud

Como exvicepresidente en la administración de Obama trabajó desde sus inicios en el programa de seguro de salud pública conocido como Obamacare. Ahora busca beneficiar con éste mismo al 97% de los estadounidenses.

Barack Obama, acompañado por el entonces vicepresidente Joe Biden, en abril de 2014 emitiendo un mensaje sobre el Obamacare, el cual fue aprobado en 2010 / Getty Images

Este es uno de los temas de gran relevancia para el próximo presidente de Estados Unidos pues las pérdidas de su esposa e hija en un accidente automovilístico hace años y, en el último lustro, la de su hijo por un tumor cerebral dejaron marca en su carrera política.

KAMALA HARRIS PRÓXIMA VICEPRESIDENTA

Kamala Harris es una mujer que proviene de una familia de migrantes; su papá era originario de Jamaica y su mamá de la India.

Exfiscal de California y senadora elegida en 2016 será la primera mujer afroamericana que estará en la Casa Blanca como vicepresidenta. También fue la primera candidata de color en la fórmula de uno de los 2 partidos principales.

Frente a los 78 años de Biden y el aura de solemnidad que lo rodea; Kamala Harris se presenta como una política con carisma y energía / Getty Images

Fue precandidata en las primarias pero su campaña no prosperó. Joe Biden sorprendió al elegirla como candidata a la vicepresidencia cuando sus opiniones la sitúan como una política de centroizquierda sin internarse en el ala más progresista y liberal de los demócratas.

RESULTADOS EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES Y SENADO

En estas elecciones de 2020 también están en juego las 435 bancas de la Cámara de Representantes. Las tendencias también arrojan un resultado favorable para el Partido Demócrata, quienes mantienen la mayoría y están cerca de los votos suficientes para tener el control; han obtenido 212 votos de los 218 para conseguir el control.

En el Senado también se definen 35 escaños con un cierre agónico de los resultados. Aquí las proyecciones son apenas favorables para los Republicanos, quienes mantendrían su mayoría apenas librando el empate 48 votos a 46.