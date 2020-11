Don José logró que el feminicida de su hija fuera sentenciado con 67 años, pero la justicia la tuvo que pedir a su manera; tuvo que aprender el código penal, el código civil y la ley de amparo para poder lograr la justicia que autoridades le habían negado a su hija Rosa Diana Suárez.

En entrevista para Milenio, José Suárez platicó su historia y tuvo que dejar la albañilería y estudio las leyes.

José Diego es albañil y estudia leyes tras el feminicidio de su hija / CUARTOSCURO

Justicia para Alexis; Mujeres por justicia ante feminicidio en Quintana Roo

Cuando su hija acudió al ministerio público consideraron que no era delito la amenaza de muerte. Ella murió con 16 puñaladas en el rostro. Don José logró la cárcel para el feminicida de su hija y para los servidores públicos que le negaron protección dos meses antes del crimen le negaron protección a Rosa.

“Les dijo que la había amenazado de muerte, tampoco consideraron que eso fuera delito. Cuando yo volví a todos esos juzgados, fue porque mi hija estaba muerta”,recuerda entre lágrimas.

José es albañil y no podía pagar un abogado, así fue como empezó a estudiar las leyes / CUARTOSCURO

Justicia: Yaz, una niña víctima de violencia; su hermana falleció sospechosamente

José no tenía dinero para abogados, así que tuvo que volverse su propio defensor y combatió en tribunales seis apelaciones: “Yo me juré ahí, donde me la dejó el criminal, que lucharía por ella. Que iba a luchar no sé hasta dónde para que se le hiciera justicia”.

En el 2019 logró una sentencia de 67 años de prisión para el feminicida de su hija y 2 por abuso de autoridad para los funcionarios que le negaron protección.

De enero a agosto de este año, el Estado de México se ubicó en el primer lugar nacional en feminicidios / CUARTOSCURO

Justicia Para Danna; la joven revictimizada porque traía tatuajes

El Estado de México es uno de los estados que cuenta con alerta de género y con las cifras más alta por feminicidos. El secretario del MP de Atizapán, Juan Ignacio Robles Márquez, y la Ministerio Público, Mónica Hernández Ruiz, consideraron que las amenazas y las agresiones no eran delito que ameritara una orden de protección para Rosa.

La tarde del 31 de diciembre de 2010, Gilberto, el novio de Rosa, le quitó la vida con 16 puñaladas a pocos meses de cumplir 22 años.

Justicia: Mi hijo no era un delincuente, quería ingresar a la GN: Raúl Tercero



De los 100 municipios del país que concentran el mayor número de feminicidios, 21 son del Estado de México / CUARTOSCURO

“A mi hija ya no la tengo, pero si ella dio su vida, que esa vida valga la pena”.

El 25 de noviembre se realizará la movilización #25N con llamado en el Monumento a la Revolución para exigir justicia para las mujeres víctimas de feminicidio en el marco del Día Internacional por Eliminación de la violencia contra las mujeres.