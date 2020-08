Yaz ingresó al hospital pidiendo a los doctores que no la ayudaran, ya no quería vivir, ahora se encuentra grave en el hospital y su hermana Mitzi murió el mes pasado de junio en condiciones sospechosas. Sus padres estaban prófugos de la justicia.

Frida Guerrera, activista mexicana conocida su lucha por la justicia en casos de feminicidio ha acompañado en la última semana el caso publicado por Periódico Central, medio local en el Estado de Puebla, para pedir que se de justicia por las agresiones a Yaz, una menor de tan solo 7 años.

Yaz tiene 7 años de edad, ingresó al Hospital de la Margarita del IMSS con signos de violencia física y abuso sexual, la menor ya perdió un pulmón por las fuertes agresiones y el jueves 27 de agosto se dio a conocer el caso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y el DIF Estatal fueron notificados formalmente sobre el caso de la niña Yaz.

La pequeña fue ingresada al hospital por su mamá, pero al percatarse de las condiciones graves en que se encontraba la menor, cuando las autoridades de la institución médica salieron a buscar a la madre, ya no se encontraba.

Por testimonios recabados por el medio informaron que cuando Yaz ingresó pidió a los médicos: "ya no me curen” y que la dejaran morir porque tiene miedo de regresar a su casa. En semanas recientes la menor ya había ingresado a otro hospital al ser víctima de quemaduras en los gluteos.

La pequeña de 7 años se encuentra en terapia intensiva con una hemorragia interna, tiene un pulmón colapsado y se encuentra intubada.

De acuerdo con las fuentes de la activista Frida Guerrera, la menor de edad tiene un largo historial como víctima de abuso incluso sexual por parte de su tío paterno. La primera vez que fue hospitalizada en La Margarita se le dio de alta y se le entregó a su papá.

El pasado jueves, el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que existe una orden de aprehensión por el delito de violación equiparada contra el tío de la niña Yaz y se reabrirá la investigación por la muerte de Mitzi, la hermanita menor quien solo tenía 3 años y falleció supuestamente por broncoaspiración en junio pasado.

A pesar de que los padres de las niñas ya fueron detenidos y se encuentran asegurados por ser presuntos responsables, continúan las investigaciones, además de buscar al tío por violación equiparada, agregando que las autoridades sabían de estas agresiones desde el 2019, así lo dio a conocer la activista Frida Guerrera.

Yaz se encuentra en estado grave de salud.