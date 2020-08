Damián tenía 18 años, acababa de terminar la prepa y quería ingresar a la Guardia Nacional para poder continuar sus estudios, en el Ejército van a encontrar la papelería de mi hijo, yo estaba haciendo un hijo de bien, señaló en Así el Weso el señor Raúl Tercero, padre de Damián, unos de los civiles acribillados por militares el pasado 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el señor Raúl, quien trabaja como ayudante de albañil, reveló que su hijo Damián iba acompañado de su hermano Alejandro, de 16 años, cuando fueron a buscar trabajo como lavador de tractocamiones para poderse ayudar. Hasta el momento no sabe nada del paradero de su hijo Alejandro.

Reveló que Damián no pudo ingresar a la Guardia Nacional porque no pudo tramitar su carta de antecedentes no penales. También relató que se enteró de la muerte de su hijo al ver de forma casual el video del tiroteo el día 5 de julio, por lo que se trasladó a pedir informes y, tras recibir mal trato de autoridades de la fiscalía y de la funeraria, reconoció el cuerpo de su hijo a través de una fotografía, "me mostraron las fotos, no el cuerpo", señaló.

Agregó que no ha recibido respuesta de las autoridades de Nuevo Laredo, "yo como no soy un servidor público, un senador, regidor, diputados, no me dicen nada de mi hijo Alejandro".

Al preguntarle qué le diría al presidente López Obrador, dijo "que si quería evidencias clara ya lo tiene el presidente, de la Sedena, de sus militares, de lo que hicieron, que en lugar de salvaguardar al ciudadano no lo protegieron", finalizó.