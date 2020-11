Tapijulapa, único Pueblo Mágico en Tabasco está gravemente afectado por las inundaciones, después de que el Río Oxolotán se desbordara ante las intensas lluvias que se presentaron. Las fotografías muestran cómo el pueblo quedó debajo del agua.

Comparto estas imágenes allá en Tabasco en la Villa de Tapijulapa, así amanecieron. pic.twitter.com/jfjwCR99D4 — Lizbeth Carolina Caroline Sweet (@LizbethCaro07) November 6, 2020

Usuarios en redes sociales han compartido imágenes de cómo el agua llegó incluso hasta el techo de las casas en algunas zonas, esta es la peor inundación que se registra después del 2007, así lo dio a conocer a medios locales Carlos Alberto Cordero Martínez, presidente del Consejo Directivo de Pueblos Mágicos de Tapijulapa.

Reporta @XHVXTabasco que así luce el Pueblo Mágico La Villa Tapijulapa, #Tabasco.

Se encuentra severamente afectada por el desbordamiento de los ríos #Amatán y #Puxcatán.pic.twitter.com/fltcZqi7k7 — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 6, 2020

En entrevistas para medios locales indican que al menos 420 elementos del ejército se dirigen hacia el estado afectado para seguir atendiendo y ayudando a la población, por su parte, el presidente López Obrador, dijo que la Secretaría de Marina también estará presente para coordinar las labores de apoyo a la ciudadanía de Tabasco afectada por intensas lluvias.

Habitantes del Ejido Emiliano Zapata, de Jalapa piden ayuda de las autoridades, ya que el puente que comunica al ejido corre el riesgo de colapsar debido a la acumulación de desechos en una de las columnas que sostienen el puente.

#Tabasco | Habitantes del Ejido Emiliano Zapata, de #Jalapa piden ayuda de las autoridades, ya que el puente que comunica al ejido corre el riesgo de colapsar debido a la acumulación de desechos en una de las columnas que sostienen el puente. pic.twitter.com/mAvPaVnAJc — Diario de Tabasco (@DiarioDeTabasco) November 6, 2020

"Sigue lloviendo, está muy fuerte la inundación en varios municipios porque no ha dejado de llover, ya está lloviendo también arriba de la presa de Peñitas y esto llevó a que en la madrugada se ampliara el desfogue de la presa, desde luego no como la vez anterior, pero sí están soltando más agua para que no se tenga riesgo en la presa", comentó López Obrador durante la mañanera.

🔴Tras el desbordamiento del río Puxcatán alrededor del 80 por ciento de la población del ejido Pomoca, Tacotalpa se encuentra inundada, reportan habitantes. pic.twitter.com/ETG0HNcU9u — xevt - xhvt (@xevtfm) November 6, 2020

El Gobernador de Tabasco anunció que hasta el sábado y domingo bajará el potencial de lluvias en el Estado. Estas son las fotografías y videos que muestran la terrible situación en el estado.