Los investigadores del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) descubrieron que las personas contagiadas por COVID-19 que se consideran asintomáticas podrán presentar rasgos diferentes en su tos, y que se puede detectar con inteligencia artificial.

En un estudio presentado por el MIT descubrieron que las personas asintomáticas de Covid-19 pueden diferir de las personas sanas en la forma en que tosen y detectan a las personas a través de toses grabadas en teléfonos móviles. El estudio contó con el apoyo de la compañía farmacéutica Takeda Pharmaceutical Company Limited.

Diagnóstico de COVID-19 con inteligencia artificial utilizando solo grabaciones de tos / GETTYIMAGES

TE PUEDE INTERESAR: Estos son algunas señales que podrían indicar que tuviste COVID-19



Diagnóstico con inteligencia artificial COVID-19 utilizando grabaciones de tos

Desarrollaron un método por medio de un marco de procesamiento de voz de Inteligencia Artificial (IA) que aprovecha los extractores de características de biomarcadores acústicos para realizar una preselección de COVID-19 a partir de grabaciones de voz.

Este diagnóstico permitiría a identificar a aquellas personas que no sospechan estar contagiados y detectar la enfermedad de COVID-19 en personas asintomáticas además de no ser invasiva.

Con una grabación de teléfono celular con tos forzada utilizando inteligencia artificial podrían detectar COVID-19 / CUARTOSCURO

TE RECOMENDAMOS: Estudio: Coronavirus puede sobrevivir en pantallas de celulares y billetes

¿Cómo funciona?

El artículo publicado en el IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology explica que este modelo de inteligencia artificial distingue a las personas asintomáticas de las personas sanas mediante grabaciones de tos forzada. Las personas envían voluntariamente a través de navegadores web y dispositivos como teléfonos celulares y computadoras portátiles

Parece que aquellos que son asintomáticos pueden no estar completamente libres de los cambios provocados por el virus / GETTYIMAGES

Los investigadores entrenaron el modelo de IA y lo alimentaron con nuevas grabaciones de tos. El 98.5 % de las toses de las personas que se confirmó que tenían COVID-19, incluido el 100% de las toses de los asintomáticos, que informaron que no tenían síntomas pero que habían dado positivo por el nuevo coronavirus.

PUEDES LEER: Así se ven las gráficas de contagios por COVID-19 en México y el Mundo



El estudio se hizo con 4256 personas y se probaron en los 1064 personas. El modelo alcanza una sensibilidad de COVID-19 del 98.5% con una especificidad del 94,2% (AUC: 0,97). En sujetos asintomáticos alcanza una sensibilidad del 100% con una especificidad del 83,2%.

Los investigadores creen que esto muestra que la forma en que produce el sonido cambia cuando tiene COVID-19, incluso si no tiene síntomas y aunque el modelo de IA no está destinado a diagnosticar a personas asintomáticas, la herramienta radica en distinguir la tos de una sana y una asintomática.

"La implementación efectiva de esta herramienta de diagnóstico grupal podría disminuir la propagación de la pandemia" / CUARTOSCURO

TE PUEDE INTERESAR: Pacientes recuperados de COVID-19 podrían presentar pérdida de deseo sexual



El equipo está trabajando con una empresa para desarrollar una aplicación de preselección gratuita basada en su modelo de IA y si la FDA la aprueba, podría ser una posibilidad de convertirse en una herramienta de preselección gratuita, conveniente y no invasiva para identificar a las personas que probablemente sean asintomáticas para Covid-19 por medio de la tos.