México Libre sin registro ante el INE: ¿Qué dicen AMLO, Calderón y Zavala?

La novela (o culebrón) electoral comienza ya con el primer capítulo para el registro y una lucha entre rivales de años atrás: López Obrador, Felipe Calderón y Margarita Zavala. De por medio, la institución democrática del INE y sus representantes si te has perdido todo lo que ha ocurrido, te traemos un recuento.

PUEDES LEER: Pide AMLO a Felipe Calderón que diga lo que sabe de Genaro García Luna

Margarita Esther Zavala es abogada y política mexicana. Fue la primera dama de México de 2006 a 2012. / CUARTOSCURO

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE: VOTACIÓN POR REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS

El viernes comenzó la intriga cuando el INE (instituto Nacional Electoral) realizó reunión virtual para decidir qué organizaciones recibirían su registro como partido frente al instituto para participar en las contiendas electorales del 2021.

Esa noche, el INE negó el registro como partido a México Libre que encabeza el expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala.

Felipe Calderón Hinojosa​​ ​presidente de México, quien inicio la lucha contra el narcotráfico en el 2006 / CUARTOSCURO

TE RECOMENDAMOS: AMLO debe escuchar más a sus críticos; yo debí hacerlo más: Felipe Calderón



Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, argumentó que su voto iba en contra el proyecto porque no pudo identificar el origen de más de un millón de pesos de los más de 15 millones registrados.

Mientras que el consejero electoral, Ciro Murayama expresó en un comunicado las razones por las que en esta ocasión NO participaría para dar registro a nuevos partidos políticos: "Hubo violación al laicismo. Se dieron dádivas. Y se identificó financiamiento opaco. Prefiero pecar de árbitro estricto y exigente que laxo y complaciente."

Aquí mi intervención en el @INEMexico de por qué votaré por NO dar registro a nuevos partidos políticos está vez.



Hubo violación al laicismo. Se dieron dádivas. Y se identificó financiamiento opaco.



Prefiero pecar de árbitro estricto y exigente que laxo y complaciente. pic.twitter.com/b2e9OtF62q — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) September 5, 2020

TE PUEDE INTERESAR: AMLO desprecia a las instituciones: Woldenberg



REACCIONES DE FELIPE CALDERÓN Y MARGARITA ZAVALA

Esa misma noche, Felipe Calderón se quejó en Twitter sobre las decisiones del INE. Con tres tuits que iniciaron desde las 8 de la noche que ya estaba casi previsto que el partido México Libre no recibiría registro comenzó Calderón diciendo:

"En México Llibre, los donativos que se le cuestionan provienen de la aplicación clip. Todos los donantes que usaron esta aplicación están totalmente identificados. Es falso que no lo estén. Si el INE dudara de su identidad, tiene la atribución de corroborarla con los bancos"

Felipe Calderón pidió al INE tomar acciones en contra del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por los supuestos donativos ilegales que recibió el partido. / CUARTOSCURO

TAMBIÉN PUEDES LEER: INE refrendó su autonomía: Lorenzo Córdova



Más adelante esa misma noche escribió: "Si querían negarle el registro a México Libre, señoras y señores consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener." y lanzó señalamientos contra el consejero presidente, Lorenzo Córdova: "Es un día de vergüenza para ti, para el INE y para la memoria del gran Arnaldo, al que avergonzaría tu decisión".

Si querían negarle el registro a @MexLibre_ , señoras y señores consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 5, 2020

AMLO EN LA INTRIGA DE LA DECISIÓN DEL INE, LA INSTITUCIÓN AUTÓNOMA

Por la tarde del sábado 5 de septiembre, el presidente López Obrador, en su ya clásico saludo de fin de semana, un video donde habló de la decisión del INE sobre el partido de Calderón y Zavala.

Recomendó a Felipe Calderón que no vaya a Nueva York a pedir ayuda para conseguir el registro: "No vaya a Nueva York porque aunque allá está la ONU también está García Luna, pero sí puede ir a Washington con sus amigos de la OEA para ver si le ayudan”, dijo López Obrador y cerró con carcajadas su mensaje.

La rivalidad entre Calderón y AMLO continúa después de que en 2006 "haiga sido, como haiga sido", Calderón ganó la presidencia en esa contienda electoral y quien fuera su secretario de seguridad, Genaro García Luna ahora está detenido en New York por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa.

TE RECOMENDAMOS: Felipe Calderón es un mentiroso, sabía de mi libro y amenazas: Wornat



MARGARITA ZAVALA RESPONDE A ACUSACIONES

Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón reaccionó inmediatamente al mensaje de López Obrador y lo acusó de presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) para que se niegue el registro de su partido político.

"Señor presidente, México Libre lo encabezo yo, no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres, y es de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar", señaló en el video.

Contrario a derecho y sin fundamento alguno, hoy el Consejo General del @INEMexico ha negado el registro a México Libre. Queremos manifestar puntualmente que impugnaremos de inmediato esta absurda resolución. pic.twitter.com/EarZmlOLp3 — México Libre (@MexLibre_) September 5, 2020

Mientras que Calderón reaccionó a señalamiento del INE: "El prestigio del INE está en juego y con ello la democracia", dijo el ex presidente.

TE PUEDE INTERESAR: Deben declarar Calderón, Peña, Videgaray y todos los implicados de Lozoya



¿Qué sigue en este culebrón electoral?

La votación final quedó siete votos en contra de dar el registro a México Libre contra sólo cuatro votos a favor / CUARTOSCURO

La organización de Margarita Zavala y Felipe Calderón, México Libre, se quedó sin el registro como partido político, después de que 7 de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) votaron en contra, por lo que Zavala dijo que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

México Libre deberá presentar la impugnación dentro de los cuatro días hábiles posteriores a la decisión del INE y tendrá que argumentar las razones por las que pide la no aplicación de la decisión del instituto.