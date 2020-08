Pide AMLO a Felipe Calderón que diga lo que sabe de Genaro García Luna

Y por qué yo respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ex presidente Felipe Calderón por las críticas que este dio a las declaraciones que en su gobierno existió un narcoestado.

En la mañanera desde Palacio Nacional, insistió que esto lo señala el juez de Estados Unidos que investiga al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y si bien enfatizó, asume la responsabilidad de haber liberado en su momento a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y de saludar de mano a su mamá, pidió a Calderón declarar lo que sabe de la actuación de su ex funcionario.

“Que porque salude yo a la mamá de Guzmán Loera, la volvería a saludar si la encuentro ahora ya no de mano porque no puedo, pero ¿cómo no voy a saludar una anciana? que se liberó al hijo de Guzmán Loera, pues sí yo tomé la decisión porque no quise de que perdieran la vida cientos de personas, eso lo asumo pero que él esté nos diga todo lo que sabe sobre García Luna porque fue su secretario”.

El Primer Mandatario llamó a Felipe Calderón serenarse, pues enfatizó, el que nada debe, nada teme.

“Qué quieren que yo me quedé callado les recomendaría que se serenen que esperen a ver qué va a terminar el juicio de García Luna, en qué va a terminar el juicio de Lozoya y el que nada debe nada teme si Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, si en seis años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna Pues, pues que se va a preocupar, debe estar tranquilo pero que no me eche la culpa a mí, ahora sí que como diría el clásico y yo por qué”.

Así mismo celebró que se estén dando a conocer más casos de corrupción como que líderes sindicales y funcionarios del sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recibieron cuatro millones de dólares en sobornos para asegurar un mercado de préstamos por parte de la empresa Word Acceptance Corporation (WAC) enfatizando, habrá castigo.

“Sí, se habla ahora de otro fraude, de sobornos también de las dos administra ministraciones pasadas, de que, lo mismo hubo mordidas, pues nosotros tenemos que actuar ahora ya se sabe de que en México no hay impunidad, y eso está ayudando a que se ventile muchas cosas…

- ¿Se va a sancionar?

Sí, cero corrupción, cero impunidad, vamos a limpiar, se está limpiando y ese va a ser nuestro legado”.

Insistió, su gobierno seguirá combatiendo la corrupción con ayuda de la propia gente que, de una manera particular, recordó ya está cansada de estos casos.

“Con la participación de toda la gente de todo el pueblo que está harto de la corrupción eso que se coreaba el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, entonces con el apoyo de la gente con el apoyo de ustedes vamos a limpiar de corrupción a México porque además no merece México, ser calificado como un país corrupto porque es una gran injusticia el pueblo de México es un pueblo honesto”.

Por cierto que confirmó que la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión en contra de Jesús Orta, ex secretario de Seguridad Ciudadana por cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y cuyo monto es de casi 2 mil 500 millones de pesos, el Jefe del Ejecutivo Federal enfatizó que se tiene información que se sacaba dinero en efectivo de los bancos, sin que existiera comprobantes del manejo de dichos recursos, lo que se presentó la denuncia ante la FGR.