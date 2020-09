Felipe Calderón es un mentiroso, sabía que estaba escribiendo mi libro 'Felipe el oscuro' porque le pedí varias entrevistas, me entrevisté con su hermana y amigos varias veces, censura claro que había, "es como el cuento de que no estaba enterado de García Luna, no estaba enterado nunca de nada, entonces debo pensar que es un tonto, pero de tonto no tiene un pelo", dijo la periodista argentina Olga Wornat del expresidente Calderón en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Wornat recordó que cuando estaba escribiendo el libro y buscaba que su publicación coincidiera con el fin del sexenio calderonista, se recibieron amenazas contra Wornat, su familia, sus colaboradores, incluso contra la propia editorial Planeta, a la que amanezaron con meter una bomba en su imprenta, por lo que decidió cancelar el libro.

También recordó que Felipe Zamora, subsecretario de Gobernación, fue quien le confirmó vía telefónica que la embestida en su contra venía de dentro, de parte de García Luna. Un día después, el helicóptero donde viajaba Zamora y el titular de gobernación, Blake Mora, se desplomó, falleciendo ambos.

Destacó que Zamora tenía muy buena relación con Calderón Hinojosa y el gobierno argentino, colaboró con este último para la protección de su hija, quien fue amenazada estando embarazada, "y Felipe Zamora no iba a dar ese paso sin que Felipe Calderón Hinojosa lo supiera, entonces es un reverendo mentiroso, un hipócrita", señaló.

La escritora Olga Wornat recordó que Luisa María Calderón 'Cocoa' la recibió para una entrevista cuando se estaba postulando para la gubernatura de Michoacán y no tenía una buena relación con Margarita porque a ella no le gustó que se postulara, "y en la relación de pareja la que manda es Margarita, es la más fuerte de la pareja y si ella dice que no, es no", destacó.

Wornat afirmó que la actitud del exmandatario mexicano era la de un hombre sin sentimientos, que era frío, y quien parecía tener más sentimientos era Margarita, por lo que siempre le llamó la atención la falta de empatía y la falta de autocrítica que es lo que hace que un líder político sea un líder de masas y él nunca hizo eso.