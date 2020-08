Se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador porque los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se presenten a declarar junto al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por las denuncias hechas por el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya por las presiones que recibió para el desvío de recursos obtenidos por sobornos y actos de corrupción.

“Implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos ex presidentes entre otros servidores públicos, tienen que declarar el ex presidente Calderón, el ex presidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados, bueno el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray, todos tienen que declarar, esos creo que es el procedimiento, ahora que de ahí a que sean responsables es otro asunto, porque él acusa, dice que tiene pruebas, tiene que probar, tiene que demostrar lo que está afirmando”.

En la mañanera, el Primer Mandatario insistió en la necesidad de que sean públicas las declaraciones de Lozoya Austin pero también, de las pruebas que presentó y presentará, entre las que se menciona un video y cuatro testigos.

“Qué sigue? Que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas, porque presentó una denuncia y está obligado a probar, si fue sólo un dicho, sin pruebas pues no tiene ningún valor, legal y yo diría social, moral, tiene que haber sustento, tiene que haber pruebas, tiene que haber testigos, se habla de un video, yo quisiera verlo, como todos”.

Respecto a la posibilidad que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón sean juzgados, mantuvo la postura que ello lo decidirá la gente a través de una consulta pública.

“He dicho que en el caso de los ex presidentes, sean juzgados, debe consultarse a los ciudadanos, y que se tiene que tomar en cuenta cuando menos los del periodo neoliberal, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y que la gente decida porque no fue un sexenio nada más, es un periodo de saqueo”.

Así mismo manifestó respeto por el trabajo que llevará a cabo la Fiscalía General de la República y en el proceso que esta debe cumplir para dar castigo a los responsables, pero también evidenciar dijo, la corrupción y sus personajes.

“Pues lo que digan los jueces, pero a mí lo que más me importa es que moralicemos a México, que se destierre la corrupción, que se purifique la vida pública, la idea esa, que se podía triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ningún tipo, esa idea deleznable, entonces es mi punto de vista, tampoco puedo detener un proceso judicial, no puedo ser cómplice, no me corresponde, eso es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía”.

Desde Palacio Nacional el Jefe del Ejecutivo Federal aseguró que no conoce el documento que presentó Lozoya como denuncia, y afirmó que de todo se está enterando por los medios de comunicación sin embargo reiteró su confianza en el fiscal General, Alejandro Gertz Manero.