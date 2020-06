Alexander soñaba con ser futbolista, pero un policía le quitó la vida

Alexander Martínez, conocido como “Chander” tenía un solo sueño, ser jugador profesional de futbol, pero un disparo por un policía al salir de la tienda le quitó la vida, su familia clama justicia.

Alexander llegó Oaxaca para continuar con su sueño de ser futbolista profesional, la noche del martes 9 de junio, unos policías municipales en Oaxaca confundieron a Alex con un delincuente y le quitaron la vida a los 16 años. Solo iría por un refresco a la tienda para comer pizza con con sus amigos.

#JusticiaParaAlexander:

Por quienes comparten el caso de Alexander M.G. de 16 quien fue asesinado a balazos en Vicente Camalote, Acatlán de Pérez Figueroa luego de ser confundido por los policías municipales. pic.twitter.com/3gkYgUdiQe — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) June 11, 2020

El martes por la noche salió con sus amigos fue a la tienda a comprar refrescos a una tienda de conveniencia localizada en una gasolinera a la entrada del pueblo Vicente Camalote, Oaxaca. Todos iban a bordo de motonetas, iban a festejar el cumpleaños de uno de ellos. Al regresar por la carretera sobre la calle 21 de marzo, una patrulla del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa marcada con el número 023 los interceptó. A quemarropa les dispararon 4 agentes. Alexander no sobrevivió.

Alexander y Carlos, de 15 años, recibieron disparos en la cabeza y quedaron tendidos en el piso. Los jóvenes que no resultaron heridos corrieron a sus casas para avisar de lo ocurrido. Cuando la familia de Alexander llegó, el joven ya no tenía signos vitales. Carlos fue trasladado a un hospital cercano, pero sigue grave.

Alexander tenía solo 16 años cuando un grupo de policías lo “confundió” con un delincuente armado y lo asesinaron. Ayúdanos firmando la petición para que se le haga justicia #JusticiaParaAlexander

Link https://t.co/AtM3WEzCTV pic.twitter.com/hSpajCNEK2 — Emilio Charts (@EmilioCharts) June 11, 2020

Una vecina que fue testigo logró impedir que a Alexander le sembraran un arma. Alexander sólo quería jugar futbol toda su vida y comer pizza con sus amigos esa noche. No ocurrió.

La madre de Alexander clama justicia: “Mi hijo tiene 16 años, cómo puede ser que una patrulla se le fue encima pensando que tenía un arma. Mi hijo no usa armas. Miren lo que me han hecho, me han destruido, yo sólo tengo dos hijos y me desvivo por ellos, los amo como no se imaginan, esto no es justo, no es justo”.

Imaginate tener 16 años y el gran sueño de ser jugador de fútbol, un día decides ir por un refresco para comer pizza con tus amigos pero la policia te asesina con un disparo porque "te confundieron" como lo hicieron con Alexander

#JusticiaParaAlexander #JusticiaParaChander pic.twitter.com/QksrQdjSis — Chavela Hernández (@LaManzanaHumana) June 11, 2020

El Ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, explicó a través de una publicación en Facebook, que lamentaba los hechos y que habían puesto a disposición de la Fiscalía General de Oaxaca al elemento que presuntamente disparó en contra del menor. Por su parte la Fiscalía informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio.