No me arrepiento de nada: Salvador Cabañas

Ya pasaron más de 10 años de aquella madrugada que cambió la vida de Salvador Cabañas, quien en entrevista para W Deportes, señaló que ahora no se arrepiente de haber acudido al Bar Bar, a pesar de que en ocasiones anteriores mencionó lo contrario.

“Yo no me arrepiento de nada, sino ahora me digo, para qué me fui. Lo que pasa es que yo también quería hacerle disfrutar a mi señora en ese tiempo porque casi no salía por el tema de que tenía que cuidar a los chicos y todo eso y tenía que estar en la casa”

Y aunque la polémica siempre estuvo alrededor, por un supuesto mal trato del América hacia el paraguayo luego del atentado, ‘Chava’ lo vivió distinto y compartió su agradecimiento hacia la institución.

“Con América yo salí muy bien, siempre le voy a estar agradecido porque ellos hicieron todo lo posible de cumplir el contrato que yo tenía con ellos, y aparte hicieron un partido homenaje en ese tiempo de América contra la selección paraguaya”.

Finalmente Cabañas señaló que en el presente vive de las rentas que recibe de varias propiedades que tiene, ya que por ahora desea estar alejado del fútbol.

“De fútbol ya casi nada porque me dan muchas ganas, porque si estoy ahí cerca del estadio y todo eso, siendo técnico o ayudante, me cuenta mucho porque quiero entrar y jugar otra vez. Por eso no me quiero dedicar a un cuerpo técnico”.