¡Rompe su propio récord! Donovan Carrillo hace historia en Montreal | VIDEO

El patinador mexicano, Donovan Carrillo, triunfó consigo mismo y ante el mundo al superar su mejor puntaje en el “Programa Libre del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Montreal 2024″. Donovan lleva mucho tiempo preparándose para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, demostrando su determinación y poniendo de pie a los espectadores al deslumbrar con una impecable actuación al ritmo de “Bésame mucho”, canción de Pedro Infante.

Alcanzando un puntaje de 152.48 unidades, superando el más alto, hasta ahora, de su carrera, quedando en la posición 14 del Programa Libre, acumulando un total de 232.67 unidades en el evento, tras haber obtenido 80.19 puntos en el Programa Corto.

El patinador artísico expresó su gratitud hacia el público, agradeciendo el apoyo que le dan desde las gradas, indicando que continuará con determinación para seguir mejorando en los próximos años.

“Esta es la competencia que más he disfrutado en mi vida y quiero conservar este sentimiento en mi corazón para siempre. Quiero agradecer mucho a todo el público que me apoyó en las gradas, me esforzaré mucho más en los próximos años y ya quiero ver lo que tengo enfrente de mi camino”.

— Donovan Carrillo