La amante de lo ajeno, María José, recibe disco de oro por las altas ventas de su más reciente producción discográfica, ella misma nos explica su sentir

México.- Para OK! W con Javier Poza, la cantante habló del reconocimiento por su segundo álbum

En su segunda producción discográfica titulada "Amante de lo ajeno" se encuentran temas como "Adelante corazón", "Acariciame", "Este hombre no se toca", "Mi amor amor", "Frente a frente", "Sola no, yo no sé estar", "No me pregunten por él", "Herida de muerte", "Y aquí estoy" y "Cosas del amor" a dueto con Edith Márquez.