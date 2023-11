Megafarmacia no combatirá el desabasto de medicamentos: Xavier Tello

La megafarmacia del presidente Andrés López Obrador para combatir el desabasto de medicamentos que tendrá lugar en Huehuetoca, Estado de México, no soluciona el problema, “fue una ocurrencia, es una idea disparatada”, es imposible que se tengan todos los medicamentos del mundo, no están pensando en resolver la necesidad de los pacientes sino en resolver el problema del primer mandatario, se deberían surtir las recetas en cualquier farmacia, esa es la solución, así lo declaró, Xavier Tello, analista y consultor en temas de salud en entrevista con Carlos Loret de Mola.

“El cree que, haciendo una obra faraónica, rentando, porque no le dará tiempo de construir y ponerle cajas de algo y medicinas dice que ya las va a tener… le pondrá del Bienestar, pero no soluciona el problema… Esto no sucede en ningún lugar del mundo”.

Tello dijo que los medicamentos no sólo se compran sino se necesitan realizar pedidos específicos, las farmacéuticas producen con base a pronósticos, además de que las medicinas tienen fecha de caducidad, se requiere un nivel de logística muy importante principalmente por ese tema, “las cosas no funcionan así”.

El analista y consultor en temas de salud puntualizó que el problema es que se dan los medicamentos únicamente en la clínica asignada para cada paciente, esto no sucede en Dinamarca ni en Francia, ahí van a la farmacia más cercana, proporcionan el medicamento y se lo cobran al Gobierno; aquí no deberían poseer el medicamento, no deberían existir los almacenes.

Los dos problemas en el desabasto de medicamentos son los de uso común y los de alta especialidad que no se compran en volúmenes enormes, al final las personas lo necesitan cerca de sus hogares para no ir a comprarlos en la “farmacia de la esquina”, concluyó.