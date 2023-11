En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que ella no es la responsable de que se colocará propaganda en la capital y pidió a sus seguidores dejar de hacerlo, cambiar de dinámica para que ya no se haga ese tipo de promoción “desde que arrancó la contienda en esta fase no se reglamentó lo de la propaganda”.

“Yo me presento como la mejor opción para coordinar la Cuarta Transformación en la CDMX… Soy la alcaldesa mejor evaluada del país, el 75 por ciento de donde goberné me apoya, soy la que tiene más apoyo de toda la ciudad y en muchas partes del país, hicimos un buen trabajo… Tenemos las condiciones para dar un paso adelante y seguir construyendo la ciudad, un segundo piso”.

Brugada dijo que se encuentra en un empate técnico con Omar García Harfuch en las encuestas, se refleja un crecimiento importante por los encuentros con la ciudadanía, se reunió con más de 800 personalidades que se identifican como progresistas; con el presidente construyó Morena y de la mano de Claudia Sheinbaum transformó Iztapalapa cuando fue alcaldesa, aseguró.

Sobre si votaría por Harfuch si fuera el candidato de Morena para la Ciudad de México puntualizó que votaría por el compañero que quede como responsable, el que gane en la encuesta, porque ese es su compromiso con el Movimiento de Regeneración Nacional.