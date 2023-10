Recorte presupuestal, la estocada final al Poder Judicial: Irene Levy

Carla es una mujer admirable, lleva 24 años trabajando en Guadalajara para la Suprema Corte de Justicia, con un sueldo de 17 mil pesos al mes que no le alcanzan para atender las necesidades de su hija de 15 años que nació con parálisis cerebral, así inicia su reclamo la abogada y columnista, Irene Levy para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Compartió que el padre de la menor la atiende y la madre dedica ese recurso para mantenerlos; gracias a uno de los fideicomisos Carla podía obtener 150 mil pesos mensuales para silla de ruedas, anticonvulsivos, y medicamentos de apoyo que no da el ISSSTE.

"Así como Carla hay varias personas, tantas que no alcanza el espacio para plasmar todos los casos, pero el presidente y los diputados no los ve o no lo quieren ver".

A la extinción de fideicomisos dijo, se suma "el recorte presupuestal, la estocada final al poder judicial que va perjudicar a trabajadores y a todos los mexicanos que requerimos de una impartición de justicia".

Puntualizó que el recorte presupuestal al Poder Judicial es mayor al 32%, cuando México tiene solamente 5 jueces por cada 100 mil habitantes mientras que el promedio internacional es de 65 y en Latinoamérica 18 por cada 100 mil habitantes en promedio, por lo que afirmó "este es un golpe durísimo al Poder Judicial.

Por ello concluyó que el reclamo de los trabajadores "no es una rencilla personal", pero "al presidente no le gustan los contrapesos, debemos estar todos preocupados".