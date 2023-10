Que van a hacer huelga de brazos caídos... si siempre están: AMLO

• "No importa que quemen una piñata de AMLITO... no me importa nada porque está como cuando insultan... aquí ahorraríamos para dar becas"

Insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus críticas al Poder Judicial de la Federación al cuestionar el cumplimiento de su labor, ya que reiteró que sólo ejercen "justicia" en beneficio de las minorías.

Al ser cuestionado si jueces y magistrados hacen política en lugar de justicia, desde Palacio Nacional el Primer Mandatario recordó la manifestación realizada en contra de la eliminación de alrededor de 13 fideicomisos, que se discute en la Cámara de Diputados y aseguró que se habla de un paro de labores cuando de plano "no trabajan".

"Sí, dicen por ejemplo, vamos a hacer un paro, o sea si se van de vacaciones no sé cuánto tiempo, si no trabajan, se tardan, bueno hay miles de personas que tienen diez años sin sentencia... dicen van a hacer huelga de brazos caídos pues si siempre están".

Enfatizó que el poder judicial sirvió para asuntos como legalizar la corrupción y legitimar el robo así mismo reaccionó con un "no importa", a la quema que se dio a una piñata con la forma del conocido "AMLITO", en las inconformidades.

"Y también les digo que no le hace, no importa que quemen una piñata de AMLITO, no importa, no me importa nada porque está como cuando insultan pero fíjense la quema de una piñata o un insulto y aquí ahorraríamos para darle becas a los más pobres de México, a los niños más pobres ¿saben los 15 mil millones de privilegios que se entregarían para becas por ejemplo, saben a cuántos niños? A más e dos millones de niños".

Ante ello reiteró el llamado a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, para no dejarse engañar o manipular con la eliminación de los fideicomisos, propuesta que se discute en la Cámara de Diputados a fin de que los 15 mil millones que se utilizan para el poder judicial, se ocupen para otros fines.

"Y no es con ellos, ellos no van a salir perjudicados en nada al contrario ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo, y eso es lo que se está haciendo, que no los engañen, es arriba, eso es lo que propuso el Congreso, quitarle los privilegios a los de arriba, no a los de abajo, no se les va a reducir el sueldo, ni se les va a quitar las pensiones, nada".

El ejemplo del beneficio a "los de arriba" dijo, fue la determinación del 10 de mayo del juez Genaro Alarcón López, quien rechazó la detención del ex funcionario bajo el argumento que su enriquecimiento "debe derivarse de actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función pública y no de otras fuentes".

"Que no se puede demostrar que la riqueza de García Luna la haya hecho mientras fue funcionario público, ahora si que como dicen los abogados, aceptando sin conceder que no la hizo cuando fue funcionario público, que la hizo después ¿qué no hubo tráfico de influencia, qué no se valió para hacer sus negocios de las relaciones que tenía en el gobierno de Peña Nieto pero fíjense que precisos los jueces ¿no?"

El Jefe del Ejecutivo Federal recalcó que es necesaria la reforma al poder judicial para que tanto jueces, magistrados y ministros sean electos por la población.