Fideicomiso del CJF era para indemnizaciones y liquidaciones de integrantes del PJ: Javier Tejado

En entrevista con Gabriela Warkentin, el analista, Javier Tejado, habló sobre la transferencia del fideicomiso de once millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a Tesorería y dijo que Hacienda sustrajo el dinero que era para pagar las indemnizaciones de magistrados que no quedarían electos y liquidaciones de otros integrantes del Poder Judicial.

“No fue sorpresa, Norma Piña supo del dinero y no hizo nada, el 2 de abril compareció ante el Pleno del Consejo de la Judicatura de este fideicomiso y les dijo en esa reunión y en una segunda que el dinero se los iban a quitar y no hicieron nada hasta que ayer el dinero fue removido, un detalle más de como la ministra no cuido el dinero”.

Tejado también abordó el tema de los aranceles y señaló que México es el único país del mundo que no le impuso una tarifa compensatoria a Estados Unidos, “ha decidido negociar… pero no queda claro que aranceles tenemos, no sabemos cómo estamos parados… es una relación muy desgastante y con el tema del agua van más aranceles”.

El analista informó que México como otros países no podría establecer un “arancel de regreso” porque “Hacienda pública esta seca”, en otras naciones el gobierno tiene muchos recursos para fondear las industrias que pueden verse afectadas, “aquí no hay recursos por eso la presidenta opto por no aplicar contratarifas”.

Tejado comentó que en el mundo hay mucha incertidumbre, “todos los países tratan de dar certeza, pero México está muy lejos de eso” por la elección judicial que no da certeza jurídica por quienes quedarán como jueces y magistrados, “la inversión no va a venir si se suma el tema de la corrupción”.

Además, el analista dio a conocer que hoy salió el póster oficial como sede para la Copa del Mundo de 2026 donde participarán casi veinte ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, “a la gente le gusto a otros no”, pero “estaremos ya a un año del mundial”, concluyó.

