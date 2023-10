“Extradición de Roemer no es segura, creó vínculos en Israel con políticos"

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Heidi Putscher Basave, escritora y víctima de Andrés Roemer, dio a conocer tras la detención de su agresor en Israel que no se puede garantizar nada porque la posible extradición depende de un Tribunal en Jerusalén. Roemer creo vínculos con la clase política, gente cercana al ministro Benjamín Netanyahu y con el partido de derecha que actualmente gobierna, “No podemos dejar de pensar que ha desarrollado círculos sociales con personas en ese país durante los 3 años donde se fue a refugiar”.

Putscher Basave dijo que son decenas de mujeres que señalan a Andrés Roemer por acoso sexual y hasta violación, desgraciadamente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió la primera orden de aprehensión cuando ya no se encontraba en el país, fue en el 2021 cuando el Gobierno hizo una petición a través de Marcelo Ebrard.

“Puede ser voluntad política, pero es imposible saber, lo que tenemos en cuenta es lo que está en el comunicado del Gobierno de Israel de que se dará la extradición”.

Andrés Roemer es un abogado economista que trabajo mucho tiempo en la iniciativa privada en Grupo Salinas, fue comunicador en ADN 40 y el curador del Festival de la Ciudad de las Ideas; Es conocido por los abusos que se dieron a conocer, aprovechaba su posición en la empresa de televisión Azteca para prometerle a las mujeres menores de 25 años espacios donde se pudieran desarrollar, informó la escritora.

Si es encontrado culpable le tocaría cárcel, son varios casos y pueden adicionarle varios años, Andrés buscó desprestigiar las noticias y callar las voces con recursos legales, me demando por mí libro para ocultar quien es realmente, va a intentar por todos los medios no ser extraditado, nada está seguro hasta no verlo en un avión a México, concluyó.