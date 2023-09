En entrevista con Carlos Loret de Mola, Luis Carlos Ugalde, analista y ex presidente del IFE, declaró que Marcelo Ebrard no tiene potencial electoral propio, su queja sobre el proceso interno de Morena no tiene sentido por que aceptó participar cuando ya estaba decidido que Claudia Sheinbaum iba a ganar.

Ugalde dijo que lo que anunció Marcelo sobre su asociación política “El Camino de México” es retórica sin sentido, va a ocasionar que se quede solo sin influencia y será irrelevante dentro y fuera de Morena, todos están con Sheinbaum, no puede vender ser candidato de la oposición por que siempre estuvo dentro del partido.

“Debió romper con Morena a la mitad del proceso, cuando el gasto estaba siendo deshonesto, ese era el momento, cuando era legal, ahora ya no tiene relevancia, el pataleo tiene contenta a Sheinbaum porque su equipo estará sin revoltosos… Ella ya estaba arriba por haber gastado cientos de millones de pesos desde hace dos años, ya todos estaban alienados, no le hicieron trampa ya estaba hecha”.

Sobre si podría ser candidato de Movimiento Ciudadano puntualizó que no le ve potencial, incluso si lo aceptarán no sería buena opción, Samuel García podría quitarle votos a Xóchitl Gálvez, es popular en Nuevo León, pero no en el resto del país, “creo que Dante puede acabar siendo el candidato”.

La campaña de Claudia Sheinbaum va bien a pesar de que su discurso es aburrido, se ve como la jefa de Morena que está comandando el futuro; Xóchitl Gálvez tiene el riesgo de no tener una agenda bien organizada, se ve a la defensiva, esta hablando en los términos de López Obrador ante sus ataques, tiene que cambiar su mensaje, concluyó.