Todo lo que hace Ebrard es circo, Morena y teatro: Marko Cortés

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el presidente del PAN, Marko Cortés, señaló que el pleito de Morena entre las “corcholatas” es teatro y una farsa, Marcelo Ebrard no se ira del partido por que carga con el colapso de la L12 del metro, pero en dado caso de que lo decida, en el Frente Amplio por México, caben todos, “necesitamos sumar y construir”, recuperar instituciones, programas, necesitan de todos los que ven que el país va mal.

El presidente del PAN dijo que Ebrard podría irse con Movimiento Ciudadano por encomienda debido a que fueron aliados. Xóchitl Gálvez, responsable del Frente Amplio por México ya tiene la tarea de hacer la alianza más amplia, va a seguir dialogando con Enrique Alfaro, con el mismo Dante Delgado y otros actores, aunque eso no significa que se logre.

Le hemos mandado mensajes públicos y privados al ex canciller, para que tome una decisión y no se preste al juego de las “corcholatas” pero no contesta, lo único que informó es que esperará la impugnación, la respuesta de Morena, si se va con MC va a dividir el voto opositor, “ya hubiera dado un paso al Frente Amplio”, puntualizó.

Sobre las acusaciones en contra de Xóchitl Gálvez acerca de sus casas declaró que los ataques y señalamientos muestran el miedo y la preocupación que tienen Morena y Palacio Nacional por eso inventan y difaman, “el que nada debe nada teme que presenten las denuncias correspondientes”.

Al ser cuestionado sobre la Jefatura de Gobierno aseguró que ya ganaron desde 2021, tienen buenos alcaldes y liderazgos que representan al PAN y al Frente, en el caso de Morena, Omar García Harfuch no podría hacer ni un recorrido, Mario Delgado no preocupa y Cuauhtémoc Blanco dejó un desastre en Morelos, como gobernante es pésimo.