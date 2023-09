En entrevista con Carlos Loret de Mola, el analista político, Gibrán Ramírez, declaró que el levantamiento de las encuestas de Morena no fue limpio y la opción que ayudaría a Marcelo Ebrard es que sea candidato de Movimiento Ciudadano para la Presidencia en 2024.

El analista político dijo que se pudo haber evitado la “ruptura” si lo hubieran hecho bien, con disciplina, pero no tienen las capacidades institucionales para realizarlas es por eso que hubo fraude, la mayor parte de las encuestadoras tienen convenido con el Gobierno de la Ciudad de México, están comprometidas con Morena y no tienen la capacidad logística.

“Hay perversidad, tiene razón Marcelo cuando dice que Mario es un cobarde, en la segunda ronda de la contienda por la dirigencia de Morena yo apoye a Mario, no solamente es cobarde, es traidor, mentiroso, corrupto, inepto, Marcelo me pidió declinar a favor de Mario, pero no cumplió el acuerdo… Nos iban a dejar en paz, me decía de lo contrario te van a destruir… al final Mario no quiso cumplir… Han estado acostumbrados a eso, por lo menos se esperaba lealtad no una traición… Son invertebrados moralmente estos personajes”.

Ramírez puntualizó que Samuel García tiene puntos porcentuales pero si Marcelo Ebrard va con MC ayudaría y es muy probable que le quite puntos a los dos, alguien tiene que ocupar el espacio restante de la izquierda, “el aseguró que estaría en la boleta… en caso de ir independiente será una vía chafa“.

“Yo creo que la cultura de Morena es… si quieres seguir vivo te piden que te hinques o te pongas de tapete, si no estás dispuesto a eso te tienes que ir. Lo veremos en las dinámicas de las mañaneras de los próximos meses”, concluyó.